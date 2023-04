Crab Champions – shooter, w którym strzelają się kraby radzi sobie świetnie

Crab Champions to jeden z tych projektów, które zaskakują i przyciągają szalonym pomysłem. Gra autorstwa Noisestorm Limited zadebiutowała na Steam 1 kwietnia i radzi sobie naprawdę nieźle. Na razie produkcja dostępna jest w ramach Early Access, ale już teraz pachnie sporym sukcesem.

Graliście w Crab Champions?

Deweloperzy z Noisestorm Limited wpadli na genialny pomysł, by wcisnąć w szczypce krabów pistolety i na tej podstawie stworzyć trzecioosobowego shootera. Wszystko wskazuje na to, że eksperyment się udał. W parę dni po premierze Crab Champions wyłącznie na Steam doczekało się ponad 1500 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 98%, to pozytywne opinie.



Twórcy postawili na dynamikę i szybkie akcje. Crab Champions zawiera mechaniki typowe dla gatunku roguelike, dlatego tak łatwo wpaść w pętlę wciągającej rozgrywki. Schemat zabawy jest prosty, odwiedzamy tropikalne wyspy, na których mierzymy się z hordami przeciwników. Za zwycięstwa nagradzani jesteśmy coraz lepszymi przedmiotami, dzięki czemu rośniemy w siłę, a to pozwala na jeszcze więcej zwariowanej akcji.