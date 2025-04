Covenant na nowym zwiastunie. Tak wygląda pierwszoosobowy soulslike

Jeśli szukacie mrocznego fantasy z perspektywy pierwszej osoby, które często określane jest mianem soulslike’a to powinniście zwrócić uwagę na tę produkcję.

Legion Studios zaprezentowało nowy zwiastun swojej nadchodzącej gry Covenant, będącej pierwszoosobową, przygodową grą akcji, osadzoną w mrocznym świecie fantasy. Tytuł powstaje z myślą o PC (Steam) i fanach wyzwań. Konkretna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Pokazano nowy zwiastun pierwszoosobowego “soulslike’a”

Covenant to gra często opisywana jako „Soulslike z widokiem FPP”. Produkcja łączy intensywną walkę wręcz z ciężkimi do pokonania przeciwnikami, eksplorację i rozbudowany świat pełen sekretów z wyjątkową narracją i atmosferą rodem z klasycznych opowieści fantasy. Covenant to mroczna, przygodowa gra akcji z perspektywy pierwszej osoby, w której gracze przemierzają ogromny, połączony świat pełen królestw, niebezpieczeństw i tajemnic. Na swojej drodze odkryją różne style walki, zaklęcia, bronie i wyposażenie wykute przez bohaterów dawnych czasów.