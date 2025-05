Counter-Strike 2 z polską mapą. Inspirowana jest ruinami zamku w jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Witajcie w Polsce! Odkryjcie ruiny Zamku Jurajskiego, położonego w malowniczej scenerii Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ogromne wapienne formacje skalne i dzika natura czyni to miejsce obowiązkowym do odwiedzenia podczas twojej kolejnej wielkiej przygody! Kiedy już tu będziesz, nie zapomnij kupić pamiątek!

Jura wyróżnia się unikalnym, kompaktowym układem, zawierającym trzy kluczowe punkty strategiczne, dwa miejsca do podłożenia bomby (bombsite A w centrum ruin zamku, bombsite B we wnętrzu jednego z budynków) i wiele możliwości taktycznych. Jak podkreślają autorzy:

Mapa ułatwia start Antyterrorystów, ale jeśli Terrorystom uda się przebić przez wąskie gardła mapy, to balans może się zmienić. Komunikacja jest kluczem do sukcesu – zespoły muszą dzielić się informacjami i szybko dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji.