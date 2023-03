Klucze do bety Counter-Strike 2 nie istnieją. Valve ostrzega przed oszustami

W sieci pojawiają się doniesienia o fałszywych kluczach do bety, które w rzeczywistości w ogóle nie istnieją.

Nietrudno się domyślić, jak wielkie poruszenie wśród fanów gry Counter-Strike: Global Offensive wywołała zapowiedź Counter-Strike 2 . Gracze z całego świata chcą wziąć udział w zamkniętych beta-testach – jak podaje serwis Game Rant , na licznych forach czy czatach często pojawiają się pytania o klucze do bety . Valve Software postanowiło wyjaśnić sytuację i ostrzec graczy przed oszustami.

Uważajcie na scam. Jedynym sposobem na sprawdzenie, czy posiadacie dostęp do limitowanego testu, jest uruchomienie CS:GO poprzez Steam i zerknięcie do głównego menu.

Nie logujcie się na zewnętrznych stronach, które twierdzą,, że muszą sprawdzić Wasze konto Steam pod kątem dostępu do testów lub oferują dostęp czy klucze do limitowanego testu. Nie ma żadnych kluczy do limitowanego testu.

