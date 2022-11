Coś dla fanów gier RPG. Spójrzcie na te epickie, rozkładane kostki!

Kostki do gry w stylu Transformers. Takie k20 to skarb!

Gracze kochają gadżety i nie ma tutaj znaczenia, o jakiego rodzaju grach mówimy. Dzisiaj mamy ciekawą propozycję dla fanów fabularnych erpegów, szczególnie tych, których akcja rozgrywa się w uniwersum Dungeons & Dragons. W sklepie firmy Hasbro pojawiła się interesująca oferta. Mowa tutaj o rozkładanych kostkach k20, które potrafią przemienić się w ikoniczne potwory. Poniżej możecie obejrzeć galerię.

Rozkładane kostki k20

Na razie dostępne są 4 egzemplarze: Czarny Smok, Czerwony Smok, Biały Owlbear i Beholder. Obecnie zamówicie je wyłącznie w formie pre-order. Jak możemy przeczytać na stronie sklepu, planowana data przesyłki ustalona została na 1 marca 2023 roku. Sama zabawka może przywodzić na myśl gadżety, które często powstawały w oparciu o uniwersum Transformers. Tam było to jednak dużo bardziej zasadane.



Figurki jak i same kostki prezentują się naprawdę dobrze. Twórcy zadbali o szczegółowość i atrakcyjność. Zaznaczają jednak, że kostek nie należy używać do gry. Pewnie łatwo byłoby je w ten sposób uszkodzić, a wyniki rzutów mogłyby nie być zbyt wiarygodne. Dajcie znać, którą kostkę wybralibyście w pierwszej kolejności. U mnie byłby to Owlbear. Mam ogromny sentyment do tych bestii od momentu, gdy podczas jednej z sesji Mistrz Gry pozwolił mi przygarnąć stwora jako towarzysza.