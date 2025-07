Corey Taylor chwali Black Sabbath za stworzenie "planu działania" dla zespołów heavymetalowych

Wśród artystów, którzy wystąpią podczas pożegnalnego koncertu Black Sabbath, znalazł się także zespół Halestorm. Jego wokalistka, Lzzy Hale, przyznała, że bez wpływu Black Sabbath nie byłaby dziś taką artystką, jaką jest:

Dodała też, że możliwość wspólnego występu z legendarną grupą na ich ostatnim koncercie, w oryginalnym składzie Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Tony Iommi i Bill Ward, była czymś o czym nawet nie śmiała marzyć:

To nie było nawet na mojej liście marzeń, bo to był sen zbyt nierealny, by w ogóle go rozważać.