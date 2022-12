Conan Exiles: Age of Sorcery - premiera drugiego rozdziału

Conan Exiles otrzymuje pierwszą dużą aktualizację po zmianach, które nastąpiły z premierą Age of Sorcery. Wraz z debiutem drugiego rozdziału przygody do gry trafi garstka nowości. Oczywiście, nie zabraknie nowego battle passa oraz masy niespotykanych dotąd przedmiotów, które można nabyć w bazarze. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem, który z pewnością przybliży Wam najistotniejsze zmiany.

Conan Exiles: Age of Sorcery – co nowego w drugim rozdziale?

Za sprawą zawartości, która pojawi się dzięki aktualizacji, pustkowia mają stać się jeszcze niebezpieczniejsze. Gracz przyjmie rolę łowcy głów i wyruszy w pogoń za ukrywającymi się czarnoksiężnikami. Chociaż wystarczy zdobyć wyłącznie ich czaszki, to doprowadzenie żywych więźniów zapewni nam dodatkowe nagrody.



Od teraz w trakcie eksplorowania świata natkniemy się również na dodatkowe niebezpieczeństwa w postaci potężnych czarowników. Ich pokonanie nie będzie łatwym zadaniem, ale za zwycięstwo zostaniemy sowicie wynagrodzeni. Oczywiście, aktualizacja wprowadzi również szereg mniejszych poprawek i usprawnień.



Teatrem działań gracza w Conan Exiles jest wielki i otwarty świat osadzony w uniwersum Conana Barbarzyńcy. Poszczególne zadania można wykonywać w pojedynkę, ale tytuł kładzie spory nacisk na rozgrywkę z innymi użytkownikami (MMO). Podczas rozgrywki możemy zbudować własne imperium na zgliszczach dawnych mocarstw, odkryć tajemnice starożytnych cywilizacji, jak również wziąć udział w starciach z przeciwnikami.



Na koniec przypomnimy, że Conan Exiles zadebiutowało na rynku w maju 2018 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series S/X/. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat produkcji od ekipy Funcom, to zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Lojalnie uprzedzam tylko, że od tamtej pory na pewno sporo się zmieniło.