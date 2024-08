Commandos: Origins z prezentacją rozgrywki. Nowy zwiastun zrobi wrażenie na fanach serii

W Commandos: Origins weźmiemy udział w wydarzeniach z czasów II wojny światowej, gdzie poznamy początki legendarnej jednostki słynnych Komandosów, którą tworzą Zielony Beret, Saper, Snajper, Kierowca, Marine i Szpieg. W grze znajdzie się 10 obszernych misji, które będą rozgrywane w różnych lokacjach, od wspomnianej wcześniej pustynnej Afryki po lodowate równiny Arktyki.

Zobacz początki legendarnej jednostki z czasów II wojny światowej w grze Commandos: Origins. Długo wyczekiwana kontynuacja serii Commandos przenosi cię z powrotem do podstaw gatunku taktyki czasu rzeczywistego. A także do czasów, w których Jack O’Hara – Zielony Beret – i jego pięciu towarzyszy spotkali się, aby stworzyć niesławną jednostkę przydzielaną do misji, których nikt inny nie ważył się podjąć – brzmi opis gry na Steam.