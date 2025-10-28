Colin Farrell zdradza szanse na drugi sezon Pingwina i ujawnia, jak serial łączy się z Batmanem 2

Aktor zabrał w końcu głos na temat roli uwielbianej przez fanów DC. Ale niestety, wciąż pozostaje względem niej sceptyczny.

Colin Farrell promuje właśnie swój najnowszy film – Ballada o drobnym karciarzu zadebiutuje na Netflix już 29 października. W rozmowie z serwisem ComicBook aktor ujawnił, jakie są realne szanse na powstanie drugiego sezonu serialu Pingwin. Wytłumaczył także, jak produkcja wprowadzi widzów w wydarzenia zaplanowane w Batmanie 2 Matta Reevesa.

Colin Farrell zdradza, czy planuje powrót do roli Pingwina

Pingwin okazał się ogromnym sukcesem. Serial, w którym Farrell wciela się w Oza Cobba – brutalnego, ale charyzmatycznego przestępcę z Gotham – zdobył 24 nominacje do nagrody Emmy, w tym dla Cristin Milioti za rolę drugoplanową. Choć od początku był planowany jako limitowana seria, jego popularność sprawiła, że fani zaczęli domagać się kontynuacji.