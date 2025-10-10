Code Vein 2 powraca z mroczną historią. Nowy zwiastun zapowiada epicką walkę z katastrofą

Fani mrocznych RPG od Bandai Namco mogą szykować się na powrót Code Vein. Druga część serii stawia na podróże w czasie, nowe postacie i dynamiczne walki.

Bandai Namco opublikowało nowy zwiastun Code Vein 2, ujawniający fabularne szczegóły i świeże spojrzenie na świat gry. Produkcja przedstawi historię Revenant Huntera, który zostaje wskrzeszony przez tajemniczą Lou MagMell i wysłany w przeszłość, by powstrzymać katastrofę znaną jako Resurgence.

Code Vein 2 – nowe postacie i powrót do mrocznego świata Revenantów

W trakcie wyprawy gracze spotkają legendarne postacie, takie jak Josee Anjou i Holly Asturia, które odegrają kluczową rolę w ratowaniu świata. Nad całą misją wisi jednak cień tajemniczej istoty, stojącej ponad Lou, która ostrzega przed zmianą przeszłości. Nowy trailer sugeruje, że historia będzie pełna moralnych wyborów i dramatycznych zwrotów akcji.