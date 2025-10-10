Code Vein 2 powraca z mroczną historią. Nowy zwiastun zapowiada epicką walkę z katastrofą

Fani mrocznych RPG od Bandai Namco mogą szykować się na powrót Code Vein. Druga część serii stawia na podróże w czasie, nowe postacie i dynamiczne walki.
Bandai Namco opublikowało nowy zwiastun Code Vein 2, ujawniający fabularne szczegóły i świeże spojrzenie na świat gry. Produkcja przedstawi historię Revenant Huntera, który zostaje wskrzeszony przez tajemniczą Lou MagMell i wysłany w przeszłość, by powstrzymać katastrofę znaną jako Resurgence.
Code Vein 2 – nowe postacie i powrót do mrocznego świata Revenantów
W trakcie wyprawy gracze spotkają legendarne postacie, takie jak Josee Anjou i Holly Asturia, które odegrają kluczową rolę w ratowaniu świata. Nad całą misją wisi jednak cień tajemniczej istoty, stojącej ponad Lou, która ostrzega przed zmianą przeszłości. Nowy trailer sugeruje, że historia będzie pełna moralnych wyborów i dramatycznych zwrotów akcji.
Code Vein 2 zachowuje dynamiczny system walki, znany z oryginału, rozwijając go o nowe umiejętności i potężnych bossów. Powraca również charakterystyczny mechanizm krwi, umożliwiający absorpcję mocy przeciwników i wykorzystywanie ich w walce. Gracze mogą też liczyć na szerokie możliwości personalizacji bohatera.
W świecie przyszłości, gdzie ludzie i Zjawy współistnieją...
Gdy niespodziewanie pojawiła się Luna Rapacis, Zjawy przekształciły się w bezmyślne potwory zwane Horrorami. Jako łowca Zjaw musisz powstrzymać nieuchronny upadek świata, podróżując w przeszłość w towarzystwie dziewczyny o imieniu Lou, która dysponuje mocą manipulowania czasem.
Czeka na Ciebie epicka przygoda, podczas której wraz z wybranymi partnerami odkryjesz rozległy świat, stoczysz zacięte bitwy z potężnymi wrogami i odkryjesz epicką historię, która wykracza poza czas.
GramTV przedstawia:
Premiera gry została zaplanowana na 30 stycznia 2026 roku. Tytuł trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!