Cobalt Core za 50,70 zł w Nintendo eShop

Roguelike z elementami deckbuildera w najniższej cenie.
W sklepie Nintendo eShop trwa promocja na Cobalt Core, oryginalną grę z gatunku roguelike, wzbogaconą o mechanikę budowania talii.Tytuł można obecnie kupić za 50,70 zł, co stanowi historycznie najniższą cenę od premiery. Oferta obowiązuje do 10 listopada.
Cobalt Core – oferta w Nintendo eShop
W grze sterujemy statkiem kosmicznym, którego trzyosobowa załoga składa się z antropomorficznych zwierząt. Każda postać dysponuje unikalnymi zdolnościami i kartami wpływającymi na przebieg walki. Cobalt Core łączy taktyczne planowanie z dynamicznymi starciami, w których kluczowe znaczenie mają decyzje podejmowane w każdej turze.
Wydawaj rozkazy swojej załodze, grając kartami: czy podniesiesz osłony, aby chronić swój statek, unikniesz nadlatujących pocisków i ostrzału armatniego, aby całkowicie uniknąć uszkodzeń, czy też uderzysz prewencyjnie, aby unieruchomić broń wroga? Przechytrz swoich przeciwników, aby uniknąć zbliżającej się katastrofy i dotrzeć do Cobalt Core!
Nowe podejście do taktyki – unikaj ataków i celuj w słabe punkty w tej wyjątkowej, jednoosiowej grze taktycznej. Przechytrz wroga w grze w kotka i myszkę o wysoką stawkę!
Dostosuj swoją talię – setki kart i podzielone ścieżki ulepszeń oznaczają, że żadna rozgrywka nie będzie taka sama. Znajdź idealną kombinację, która sprawi, że Twoja talia stanie się potężna, a nawet niepokonana.
Poznaj swoją załogę – każda postać ma całkowicie unikalny styl gry i własną historię. Zabierz ze sobą 3 postacie, mieszaj i dopasowuj ich talie i zobacz, jak te małe gnojki dogadują się ze sobą.
Mnóstwo możliwości powtórnego grania – setki różnych kombinacji postaci i statków, zanim jeszcze naciśniesz „start”. Zwiększ poziom trudności i naprawdę sprawdź swoje umiejętności!
Codzienne wyzwania – utrzymuj świeżość rozgrywki dzięki różnego rodzaju modyfikatorom. Czy uda Ci się wygrać tylko z jedną postacią lub statkiem, który w każdej walce sam się miesza? Graj we własnym tempie lub rywalizuj w rankingach!
Wpadnij w rytm – ponad 90 minut chwytliwej i elektryzującej oryginalnej muzyki autorstwa kompozytora Minecrafta, Aarona Cherofa!
