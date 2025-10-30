Cobalt Core za 50,70 zł w Nintendo eShop

W sklepie Nintendo eShop trwa promocja na Cobalt Core, oryginalną grę z gatunku roguelike, wzbogaconą o mechanikę budowania talii. Tytuł można obecnie kupić za 50,70 zł, co stanowi historycznie najniższą cenę od premiery. Oferta obowiązuje do 10 listopada.

Cobalt Core – oferta w Nintendo eShop

W grze sterujemy statkiem kosmicznym, którego trzyosobowa załoga składa się z antropomorficznych zwierząt. Każda postać dysponuje unikalnymi zdolnościami i kartami wpływającymi na przebieg walki. Cobalt Core łączy taktyczne planowanie z dynamicznymi starciami, w których kluczowe znaczenie mają decyzje podejmowane w każdej turze.