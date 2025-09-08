Co wyjdzie z połączenia Squid Game i Szoguna? Bitwa samurajów może stać się hitem Netflixa

Platforma zaprezentowała pierwszy zwiastun i potwierdziła datę premiery swojego nowego japońskiego serialu.
Platforma Netflix zaprezentowała zwiastun oraz ujawniła nowych członków obsady do nadchodzącego japońskiego serialu Bitwa samurajów. Produkcja licząca sześć odcinków zadebiutuje jeszcze w tym roku i będzie widowiskiem łączącym w sobie elementy znane z Szoguna oraz Squid Game. Poniżej zobaczycie pierwszy zwiastun.
Bitwa samurajów nowym hitem Netflixa?
W roli głównej wystąpi Okada Junichi, który pełni także funkcję producenta oraz głównego choreografa scen walki. Twórcy poszerzyli obsadę o pięć nowych nazwisk. Hamada Gaku wcieli się w komendanta generalnego Kawajiego Toshiyoshiego, Okazaki Taiiku zagra Keage Jinroku, następcę szkoły szermierczej Kyohachi-ryu, Iura Arata pojawi się jako minister spraw wewnętrznych Okubo Toshimichi, Tanaka Tetsushi jako szef biura komunikacji Maejima Hisoka, a Nakajima Ayumu w roli sekretarza Okubo, Nagase Shinpeia.
Nowi aktorzy dołączają do imponującej obsady ogłoszonej wcześniej, wśród której znajdują się m.in.: Fujisaka Yumia, Kiyohara Kaya, Higashide Masahiro, Sometani Shota, Saotome Taichi, Endo Yuya, Fuchikami Yasushi, Jo Kairi, Yamada Takayuki, Ichinose Wataru, Yoshioka Riho, Ninomiya Kazunari, Tamaki Hiroshi oraz Ito Hideaki.
Pod koniec XIX wieku, w okresie Meiji, 292 wojowników, wśród których jest Shujiro Saga (Junichi Okada), zbiera się nocą w świątyni Tenryuji w Kioto. Przybyli tam zwabieni możliwością wygrania olbrzymich pieniędzy. Każdy otrzymuje drewnianą tabliczkę i dołącza do brutalnej rozgrywki, w trakcie której trzeba odebrać tabliczki pozostałym, a na koniec dostać się do Tokio, by odebrać nagrodę. Świątynię przepełnia żądza mordu. Na dany sygnał wojownicy rzucają się do krwawej walki o przetrwanie – czytamy w opisie serialu.
GramTV przedstawia:
Reżyserią kieruje Fujii Michihito, wspólnie z Okadą odpowiedzialny za widowiskowy charakter całej produkcji. Szczególne wrażenie ma robić monumentalna sekwencja starcia w świątyni Tenryuji. Scenę realizowano przez wiele dni, a na planie znalazło się ponad tysiąc aktorów i członków ekipy filmowej.
Serial powstaje na podstawie cyklu powieści Ikusagami autorstwa Imamury Shogo, wydawanego przez Kodansha Bunko. Reżyserię obok Fujii sprawują także Yamaguchi Kento oraz Yamamoto Toru, a scenariusz przygotowali Fujii, Yamaguchi i Yashiro Risa.
Bitwa samurajów pojawi się na Netflixie już 13 listopada 2025 roku.