Co wyjdzie z połączenia Squid Game i Szoguna? Bitwa samurajów może stać się hitem Netflixa

Platforma Netflix zaprezentowała zwiastun oraz ujawniła nowych członków obsady do nadchodzącego japońskiego serialu Bitwa samurajów. Produkcja licząca sześć odcinków zadebiutuje jeszcze w tym roku i będzie widowiskiem łączącym w sobie elementy znane z Szoguna oraz Squid Game. Poniżej zobaczycie pierwszy zwiastun.

Bitwa samurajów nowym hitem Netflixa?

W roli głównej wystąpi Okada Junichi, który pełni także funkcję producenta oraz głównego choreografa scen walki. Twórcy poszerzyli obsadę o pięć nowych nazwisk. Hamada Gaku wcieli się w komendanta generalnego Kawajiego Toshiyoshiego, Okazaki Taiiku zagra Keage Jinroku, następcę szkoły szermierczej Kyohachi-ryu, Iura Arata pojawi się jako minister spraw wewnętrznych Okubo Toshimichi, Tanaka Tetsushi jako szef biura komunikacji Maejima Hisoka, a Nakajima Ayumu w roli sekretarza Okubo, Nagase Shinpeia.