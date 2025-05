Co ma wspólnego nowy papież i Dark Souls 3? Odpowiada hiszpańska telewizja

Giełdy papieskie w ostatnich dniach robią furorę we Włoszech. Gdybyśmy mieli sobie wyobrazić konklawe w stylistyce gry wideo, mogłaby to być ta walka o tron św. Piotra – powiedziała prezenterka, podczas gdy postać gracza w papieskim pancerzu Archidiakona zadaje Sulyvahn’owi niszczycielską kulą ognia.

Telewizja kontynuowała segment w podobnym tonie. Po dynamicznej walce z bossem kamera przenosi widzów do planszy z animowanymi sylwetkami kardynałów, rozstawionymi niczym skład piłkarskiej drużyny. W centrum znajduje się kard. Pierbattista Pizzaballa, ulubieniec internetowych memów, przy akompaniamencie dalszych żartów o „Papal Fantasy Football”.

Choć można się domyślać, że Cuatro nie aspiruje do tytułu najbardziej poważanej stacji informacyjnej w Hiszpanii, ich nietypowe podejście do relacjonowania konklawe błyskawicznie obiegło siec. I trudno się dziwić, gdyż kto by pomyślał, że droga do tronu Piotrowego wiedzie przez katedrę Irithyll i walkę z bossami?