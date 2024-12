Co dalej z Warcraft 1 i 2 na GOG? Gier nie będzie już w sklepie, ale...

GOG zapowiedział, że pomimo planowanego wycofania Warcraft 1 i Warcraft 2 ze swojego sklepu 13 grudnia 2024 roku, tytuły te pozostaną kompatybilne i dostępne dla obecnych właścicieli. Decyzja o wycofaniu gier z oferty sklepowej najpewniej wiąże się z niedawno wydanymi remasterami, jednak GOG zobowiązał się do ich zachowania w ramach swojego programu archiwizacji. Innymi słowy – remastery nie zakończą żywota dwóch gier RTS na GOG.

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że A ctivision Blizzard postanowiło powrócić do swoich klasycznych tytułów Wszystko z okazji obchodów 30-lecia marki Warcraft. Gry są już dostępne do kupienia w sklepie Battle.net. GOG udostępniał już obie gry już wcześniej, co ważne, w ulepszonej wersji.