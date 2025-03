Warcraft 3 - wracamy do kultowej strategii Blizzarda!

3 lipca 2002 roku Blizzard Entertainment wydał na świat dzieło, które przyczyniło się do wielu zmian w branży gier. Warcraft III: Reign of Chaos to jedna z najbardziej ikonicznych gier strategicznych czasu rzeczywistego w historii naszego ukochanego gamingu. Jest też trzecią częścią serii RTSów, osadzonych w uniwersum stworzonym przez Blizzard Entertainment, ale najbardziej rozbudowaną i zdecydowanie zapadającą w pamięć. Oprócz świetnego modelu rozgrywki, produkcję chwalono między innymi za warstwę fabularną i urokliwą jak na tamte czasy grafikę 3D. Jedną z kluczowych zmian w Warcrafcie 3, było zaimplementowanie bohaterów i elementów RPG do typowej strategii, co dodatkowo rozbudowało gameplay i pozwoliło w jakiś sposób zżyć się z postaciami, których rozwijaliśmy w trakcie trwania kampanii lub w pojedynczych potyczkach. To nie tylko fantastyczna produkcja, ale również iskra, która zrodziła zupełnie nowy gatunek gier. Przyjrzyjmy się zatem temu co sprawiło, że ten tytuł okazał się kultowy w oczach graczy.

RTS i RPG to zabójcza kombinacja

Warcraft 3 wprowadził do użytku bohaterów, którzy zdobywali doświadczenie i poziomy niemal jak w klasycznej grze RPG. Mogli oni dzierżyć dodatkowy sprzęt zwiększający ich statystyki oraz posiadali kilka umiejętności aktywnych i pasywnych, które świetnie sprawdzały się w walce – zarówno w ataku jak i wsparciu swoich jednostek. Dobrze rozwinięty bohater potrafił siać spustoszenie na polu walki. Oczywiście Blizzard poszedł tu na wiele uproszczeń, więc nie było co oczekiwać soczystego RPG z krwi i kości, ale samo wprowadzenie wymienionych możliwości potrafiło znacząco poprawić jakość zabawy. Oczywiście pozostały gameplay był klasyczny dla gier strategicznych. Gracze musieli gromadzić surowce, rozbudowywać obóz, tworzyć różnego rodzaju jednostki, a następnie rzecz jasna, rozpocząć podbój całej mapy, co doprowadzało do zwycięstwa. Grafika 3D i przyjemność płynąca z rozgrywki tylko potęgowały chęć rozpoczęcia kolejnej partii, a wierzcie mi lub nie, grywalność tej produkcji przekraczała ludzkie pojęcie.

Fabuła siłą trzeciej “Sztuki Wojny”

Warcraft 3 to nie tylko strategia w której rozbudowywaliśmy swój obóz i walczyliśmy wyprodukowaną armią o dominację na mapie. To przede wszystkim pięknie przedstawiona fabuła, okraszona dubbingiem i wyreżyserowanymi cutscenkami. Każda rasa miała własną historię i problemy, co pozwoliło poznać świat Azeroth z kilku różnych perspektyw. W trójce do wyboru mieliśmy cztery grywalne rasy, a każda z nich miała swoje unikalne budynki, jednostki i mechaniki. Byli to ludzie, orkowie, nieumarli oraz nocne elfy. Gracz otrzymał do dyspozycji prolog oraz cztery kampanie, po jednej dla każdej z ras. Po krótkim wstępie, który w zasadzie był samouczkiem, przechodziliśmy do głównych kampanii. Swoją przygodę zaczynaliśmy od opowieści ludzi, na których czele stał młody książę Arthas Menethil. Ten w desperacji, by ocalić swój lud przed zarazą, doprowadził się na skraj obłędu. Bardzo pomogło mu w tym zaklęte ostrze mrozu, w efekcie czego, bohater uzyskał efekt odwrotny do zamierzonego i doprowadził do upadku swego królestwa. Kolejna kampania, to poniekąd kontynuacja pierwszej. Przedstawia ona dalsze losy Arthasa, tyle że już jako rycerza śmierci, który dowodząc nieumarłymi siał dalsze spustoszenie w krainie Azeroth. W przypadku orków, prowadziliśmy młodego wojownika Thralla, przewodzącego orkom. Podjął on próbę ocalenia swojej rasy, prowadząc ją na nowy kontynent Kalimdor. Na miejscu nawiązał sojusz z taurenami i naturalnie wystąpił przeciwko ludziom i nocnym elfom. Ostatnia kampania skupiała się właśnie na leśnych strażnikach, które stały w obronie natury i świata. Nocne elfy nie tylko broniły krainy przed Arthasem, który naturalnie też pojawia się w kampanii, ale również próbowały powstrzymać płonący legion i demonicznego Archimonde.