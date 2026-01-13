Co dalej z Attack on Titan i kolejnymi dziełami Hajime Isayamy? Fatalne wieści dla fanów mangi i anime

Choć anime i manga Attack on Titan już się zakończyły, zainteresowanie kolejnymi krokami Hajime Isayamy wcale nie słabnie. Początek 2026 roku przyniósł jednak informacje, które dla wielu fanów mogą okazać się wyjątkowo przykre. Autor kultowej serii otwarcie przyznał, że nie jest w stanie stworzyć niczego na podobną skalę.

Attack on Titan – Hajime Isayama nie stworzy kolejnej wielkiej serii

Podczas panelu zorganizowanego z okazji ponownego wydania Attack on Titan: The Last Attack Isayama opowiedział o swojej obecnej codzienności oraz o tym, jak zmienił się jego proces twórczy po zakończeniu wieloletniej pracy nad mangą. Jak relacjonują japońskie media, mangaka podkreślił, że choć wciąż pracuje niemal bez przerwy, jego podejście do tworzenia jest dziś zupełnie inne niż dawniej.