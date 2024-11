Co daje nominacja do Oscara? Samuel L. Jackson: “to żaden zaszczyt”

Promując film Lekcja gry na pianinie, Samuel L. Jackson wyraził swoją opinię na temat nominacji do Oscara. Dał do zrozumienia, że nie mają one większego znaczenia, zwłaszcza dla aktora.

Samuel L. Jackson krytycznie o Oscarach

W wywiadzie dla AP Entertainment aktor znany z roli Nicka Fury’ego stwierdził, że nie przywiązuje większej wagi do tego prestiżowego wyróżnienia.