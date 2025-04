Co było popularniejsze w 2024 roku - PC czy konsole? Najnowszy raport ujawnił zwycięzcę

Dwoma domyślnymi urządzeniami, z których korzystają gracze są oczywiście pecety oraz konsole. Od zawsze stanowiły one największe zbiorowiska fanów tej rozrywki, lecz według najnowszego raportu to właśnie PC jest popularniejsze - przynajmniej w ostatnim czasie. Dowiedzieliśmy się również o prognozach jak będą wyglądały te wyniki w przyszłości.

Raport dotyczący popularności PC i konsol

W raporcie przygotowanym przez Newzoo możemy zobaczyć podsumowanie globalnych danych dotyczących gamingu na PC oraz konsolach na rok 2025. Dowiedzieliśmy się, że liczba graczy korzystających z komputerów osobistych wzrosła o 3,9 procenta, czyli z 873,5 miliona do 907,5 milionów - stało się to na przestrzeni 2024 roku. W przypadku konsol ten wzrost wynosi 2,3 procent - z 615,6 miliona do 629,5 milionów.