Clutch na godzinnym materiale. Wyścigi, pościgi i gadżety rodem z filmów akcji

Twórcy Clutch zaprezentowali godzinny materiał prezentujący szczegóły rozgrywki oraz więcej informacji na temat fabuły.
Studio Maverick Games zaprezentowało ponad godzinę nowego materiału z gry Clutch. Transmisja pokazała fragmenty kampanii fabularnej, wyścigi uliczne, pościgi policyjne oraz nowe informacje na temat świata i mechanik rozgrywki. Według założyciela studia, Mike’a Browna, pokaz opiera się na tym samym demie, które zostało zaprezentowane mediom podczas Summer Game Fest.
Clutch na godzinnym materiale
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Fabuła Clutch opowiada o przybranym rodzeństwie Theo i Cass, którzy rywalizują zarówno w profesjonalnych mistrzostwach R1K, jak i należą do nielegalnej grupy ulicznych kierowców znanej jako Midnight Collective. Historia rozpoczyna się w Londynie, nowej lokacji ujawnionej obok wcześniej zapowiedzianych regionów, takich jak Monaco i French Riviera. Nie wiadomo jeszcze, czy brytyjska stolica będzie w pełni otwartym obszarem do eksploracji, czy jedynie miejscem prologu. W jednej z pierwszych scen młodzi Theo i Cass siedzą na tylnym siedzeniu samochodu Fiat Multipla. Pojazd będzie grywalny, a gracze będą mogli przejąć nad nim kontrolę i pędzić ulicami Londynu podczas próby ucieczki rodzeństwa. Scenie towarzyszy utwór Let Me Entertain You autorstwa Robbie Williamsa. Będzie to jeden z kilku licencjonowanych utworów, które znajdą się w grze obok orkiestrowej ścieżki dźwiękowej skomponowanej specjalnie na potrzeby produkcji.
Kilka lat później Theo bierze udział w policyjnym pościgu i nielegalnym wyścigu ulicznym za kierownicą BMW M3, natomiast Cass próbuje zgubić policję prowadząc terenowego Jeepa. Bohaterowie następnie dołączają do zespołu startującego w serii Riviera R1K, prowadzonego przez ich przybranego ojca, Ludo, którego twórcy opisują jako “interesującą i skomplikowaną postać”. Deweloperzy ujawnili również, że malowania samochodów zespołu zostały stworzone przez projektanta grafik bolidów Formuły 1. Jednym z kluczowych momentów fabuły ma być tragiczna śmierć najbliższego przyjaciela Theo, Mikko, który ginie w dramatycznym wypadku podczas wyścigu.
Twórcy wyjaśnili również różnice między wyścigami R1K, a nielegalnymi zawodami ulicznymi. Profesjonalne wyścigi skupiają się na idealnych liniach przejazdu, osiąganiu jak najlepszych czasów okrążeń i walce o najwyższe pozycje. Z kolei uliczne zawody wygrywa się dzięki liczbie widzów oglądających transmisje na żywo, których można zdobywać poprzez efektowną i widowiskową jazdę.
Podczas prezentacji pokazano również nowe materiały z Monaco. Studio ujawniło, że niebo oraz cykl dnia i nocy powstały dzięki technologii sky capture, wykorzystującej wysokiej jakości fotografie wykonywane przez całą dobę. Twórcy przyznali także, że wirtualne Monaco jest nieco większe niż jego rzeczywisty odpowiednik, aby poprawić rozgrywkę. Jednocześnie odtworzono najważniejsze drogi i charakterystyczne punkty miasta, a każdy budynek ma być unikalny, bez powtarzających się modeli. Gracze będą mogli również eksplorować niektóre miejsca pieszo, w tym interaktywną willę oraz spoty motoryzacyjne, gdzie można oglądać spersonalizowane samochody. Nowe auta kupimy w salonach, natomiast starsze modele będzie można zdobyć wyłącznie podczas takich spotkań.
GramTV przedstawia:
Podczas jazdy gracze będą mogli włączać i wyłączać światła, a także korzystać ze świateł drogowych. W niektórych sytuacjach użycie kierunkowskazów pozwoli nawet zmylić policję i skierować pościg w niewłaściwą stronę. Prezentacja zakończyła się widowiskową misją napadu, w której Theo kradnie samochód Aston Martin Valhalla wyposażony w eksperymentalną technologię Clutch Tech. Po przebiciu się przez okno supersamochód wystrzeliwuje harpun, który zaczepia się o śmigłowiec, po czym pojazd wraca na drogę i ucieka przed policją. Cała scena przypomina widowiskowe sekwencje znane z serii filmów Szybcy i Wściekli.
Choć gadżety wzbudziły mieszane reakcje społeczności, Mike Brown zapewnia, że wszystkie korzystają z tego samego systemu fizyki co samochody i nie są z góry wyreżyserowanymi sekwencjami. Harpuny można swobodnie celować i przyczepiać do różnych obiektów, aby pokonywać zakręty w efektowny sposób lub obracać samochody przeciwników. Jest to tylko jeden z sześciu rodzajów technologii Clutch Tech, a kolejne mają zostać ujawnione w przyszłości. Brown podkreśla również, że Clutch jest celowo promowane jako gra o prowadzeniu samochodów, a nie typowa gra wyścigowa:
Kiedy mówisz o wyścigach, zawężasz swoją wizję tego, czym może być ta gra. Wyścigi są tylko jednym z rodzajów motoryzacyjnych doświadczeń. Ale gdy zamiast o wyścigach mówisz o prowadzeniu, możliwości nagle się otwierają. Potencjał tego, czym może być ta gra, znacząco się rozszerza. Każda fantazja związana z samochodami nagle staje się możliwa. To ostatecznie coś znacznie większego niż tylko gra wyścigowa.
Poza kampanią dla jednego gracza studio potwierdziło również obecność internetowego trybu współpracy, w którym dwóch graczy wcieli się w role Theo i Cass. Premiera Clutch została zaplanowana na wiosnę 2026 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Zainteresowanych odsyłamy do omawianego materiału:
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