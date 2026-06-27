Clutch na godzinnym materiale. Wyścigi, pościgi i gadżety rodem z filmów akcji

Studio Maverick Games zaprezentowało ponad godzinę nowego materiału z gry Clutch. Transmisja pokazała fragmenty kampanii fabularnej, wyścigi uliczne, pościgi policyjne oraz nowe informacje na temat świata i mechanik rozgrywki. Według założyciela studia, Mike’a Browna, pokaz opiera się na tym samym demie, które zostało zaprezentowane mediom podczas Summer Game Fest.

Fabuła Clutch opowiada o przybranym rodzeństwie Theo i Cass, którzy rywalizują zarówno w profesjonalnych mistrzostwach R1K, jak i należą do nielegalnej grupy ulicznych kierowców znanej jako Midnight Collective. Historia rozpoczyna się w Londynie, nowej lokacji ujawnionej obok wcześniej zapowiedzianych regionów, takich jak Monaco i French Riviera. Nie wiadomo jeszcze, czy brytyjska stolica będzie w pełni otwartym obszarem do eksploracji, czy jedynie miejscem prologu. W jednej z pierwszych scen młodzi Theo i Cass siedzą na tylnym siedzeniu samochodu Fiat Multipla. Pojazd będzie grywalny, a gracze będą mogli przejąć nad nim kontrolę i pędzić ulicami Londynu podczas próby ucieczki rodzeństwa. Scenie towarzyszy utwór Let Me Entertain You autorstwa Robbie Williamsa. Będzie to jeden z kilku licencjonowanych utworów, które znajdą się w grze obok orkiestrowej ścieżki dźwiękowej skomponowanej specjalnie na potrzeby produkcji.

Kilka lat później Theo bierze udział w policyjnym pościgu i nielegalnym wyścigu ulicznym za kierownicą BMW M3, natomiast Cass próbuje zgubić policję prowadząc terenowego Jeepa. Bohaterowie następnie dołączają do zespołu startującego w serii Riviera R1K, prowadzonego przez ich przybranego ojca, Ludo, którego twórcy opisują jako “interesującą i skomplikowaną postać”. Deweloperzy ujawnili również, że malowania samochodów zespołu zostały stworzone przez projektanta grafik bolidów Formuły 1. Jednym z kluczowych momentów fabuły ma być tragiczna śmierć najbliższego przyjaciela Theo, Mikko, który ginie w dramatycznym wypadku podczas wyścigu.

Twórcy wyjaśnili również różnice między wyścigami R1K, a nielegalnymi zawodami ulicznymi. Profesjonalne wyścigi skupiają się na idealnych liniach przejazdu, osiąganiu jak najlepszych czasów okrążeń i walce o najwyższe pozycje. Z kolei uliczne zawody wygrywa się dzięki liczbie widzów oglądających transmisje na żywo, których można zdobywać poprzez efektowną i widowiskową jazdę.

Podczas prezentacji pokazano również nowe materiały z Monaco. Studio ujawniło, że niebo oraz cykl dnia i nocy powstały dzięki technologii sky capture, wykorzystującej wysokiej jakości fotografie wykonywane przez całą dobę. Twórcy przyznali także, że wirtualne Monaco jest nieco większe niż jego rzeczywisty odpowiednik, aby poprawić rozgrywkę. Jednocześnie odtworzono najważniejsze drogi i charakterystyczne punkty miasta, a każdy budynek ma być unikalny, bez powtarzających się modeli. Gracze będą mogli również eksplorować niektóre miejsca pieszo, w tym interaktywną willę oraz spoty motoryzacyjne, gdzie można oglądać spersonalizowane samochody. Nowe auta kupimy w salonach, natomiast starsze modele będzie można zdobyć wyłącznie podczas takich spotkań.