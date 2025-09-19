Claws of Awaji z kiepskim startem na PC. Dodatek do Assassin’s Creed Shadows zalicza falę negatywnych recenzji

Claws of Awaji zadebiutowało 16 września i miało zaoferować graczom ponad 10 godzin nowej zawartości. Ubisoft postawił na historię rozgrywającą się na wyspie Awaji, gdzie Naoe i Yasuke mierzą się z nowym wrogiem i odkrywają przeszłość bohaterki.
Claws of Awaji – krytyka techniczna i fabularna
Na Steamie dodatek uzyskał ocenę „W większości negatywne” na podstawie 230 recenzji, co oznacza, że jedynie 34% opinii jest pozytywnych. W komentarzach gracze masowo zgłaszają problemy techniczne – część z nich informuje o częstych crashach, a inni nie mogą nawet uruchomić misji rozpoczynającej wątek DLC. Pojawiły się też głosy rozczarowania długością i zawartością historii.
Twórcy przekonują, że Claws of Awaji to kompaktowa przygoda z unikalnym klimatem. Simon Arsenault, dyrektor kreatywny dodatku, zaznaczył, że wyspa Awaji jest zaprojektowana tak, aby gracze czuli się odizolowani i musieli dostosować swoje strategie do nowych warunków. Ubisoft podkreśla też obecność nowych bossów i systemu walki kijem Bo, który ma wprowadzić świeżość do rozgrywki.
Na forach i w mediach społecznościowych gracze domagają się poprawek, zwłaszcza dotyczących stabilności gry. Wielu fanów deklaruje, że wstrzyma się z graniem w DLC do czasu wydania łatki naprawiającej błędy. Ubisoft nie wydał jeszcze harmonogramu aktualizacji, ale zapewnił, że zespół pracuje nad poprawkami i wkrótce podzieli się szczegółami.
Claws of Awaji jest dostępne na PC, PS5 i Xbox Series X|S, a dla osób, które zamówiły Assassin’s Creed Shadows w przedsprzedaży, dodatek jest darmowy. Ubisoft będzie musiał jednak szybko zareagować na falę krytyki, aby nie zniechęcić graczy do dalszej zawartości sezonowej.