Claws of Awaji z kiepskim startem na PC. Dodatek do Assassin’s Creed Shadows zalicza falę negatywnych recenzji

Claws of Awaji zadebiutowało 16 września i miało zaoferować graczom ponad 10 godzin nowej zawartości. Ubisoft postawił na historię rozgrywającą się na wyspie Awaji, gdzie Naoe i Yasuke mierzą się z nowym wrogiem i odkrywają przeszłość bohaterki.

Claws of Awaji – krytyka techniczna i fabularna

Na Steamie dodatek uzyskał ocenę „W większości negatywne” na podstawie 230 recenzji, co oznacza, że jedynie 34% opinii jest pozytywnych. W komentarzach gracze masowo zgłaszają problemy techniczne – część z nich informuje o częstych crashach, a inni nie mogą nawet uruchomić misji rozpoczynającej wątek DLC. Pojawiły się też głosy rozczarowania długością i zawartością historii.