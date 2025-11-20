Clair Obscur: Expedition 33 na PS5 za 155,99 zł w Media Markt

W sklepie Media Markt przeceniono Clair Obscur: Expedition 33 – wysoko oceniane RPG od studia Sandfall Interactive, które zdobyło nominację do tytułu Gry Roku na The Game Awards 2025. Pudełkowa wersja gry na PlayStation 5 kosztuje teraz 155,99 zł, czyli o 34 zł mniej niż standardowo.

Clair Obscur: Expedition 33 – oferta w Media Markt

W promocji dostępna jest wersja na jedną platformę: