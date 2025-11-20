Zaloguj się lub Zarejestruj

Clair Obscur: Expedition 33 na PS5 za 155,99 zł w Media Markt

Mikołaj Berlik
2025/11/20 18:30
Nominowane do GOTY RPG w niższej cenie.

W sklepie Media Markt przeceniono Clair Obscur: Expedition 33 – wysoko oceniane RPG od studia Sandfall Interactive, które zdobyło nominację do tytułu Gry Roku na The Game Awards 2025. Pudełkowa wersja gry na PlayStation 5 kosztuje teraz 155,99 zł, czyli o 34 zł mniej niż standardowo.

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 – oferta w Media Markt

W promocji dostępna jest wersja na jedną platformę:

Raz w roku Malarka budzi się i maluje na swoim monolicie. Maluje swoją przeklętą liczbę. Wszyscy, którzy przekroczyli ten wiek, zamieniają się w dym i znikają. Z roku na rok liczba ta maleje, a coraz więcej z nas zostaje wymazanych. Jutro Malarka obudzi się i namaluje „33”. A jutro wyruszymy na naszą ostatnią misję – zniszczenie Malarki, aby nigdy więcej nie mogła malować śmierci.

Jesteśmy Ekspedycją 33.

Clair Obscur: Expedition 33 to przełomowa turowa gra RPG z unikalną mechaniką czasu rzeczywistego, dzięki której bitwy są bardziej wciągające i uzależniające niż kiedykolwiek. Eksploruj fantastyczny świat inspirowany francuską Belle Époque, w którym walczysz z niszczycielskimi wrogami.

Dostawa do Paczkomatów InPost lub kurierem jest całkowicie darmowa.

RPG
promocje
promocja
Sandfall Interactive
Xbox Series S
Xbox Series X
PlayStation 5
PC
Clair Obscur: Expedition 33
Mikołaj Berlik
