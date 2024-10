Clair Obscur: Expedition 33 cieszy się dużym zainteresowaniem na Steamie. Twórcy chwalą się sukcesem

Jak wspomnieliśmy powyżej, ostatnio pojawiła się zapowiedź Clair Obscur: Expedition 33, „przełomowej”, turowej gry RPG z mechanikami w czasie rzeczywistym. Okazuje się, że tytuł wpadł w oko całej masie użytkowników Steama. Deweloperzy poinformowali bowiem na platformie X, że produkcja trafiła na listę życzeń ponad 250 tysięcy razy.

Twórcy bez wątpienia mają czym się pochwalić. Przypomnijmy, że Clair Obscur: Expedition 33 ma zapewnić możliwość tworzenia wyjątkowych konfiguracji dla swoich ekspedycji, a także pozwolić na decydowanie o doborze sprzętu, statystykach czy umiejętnościach. Na graczy czekać mają bitwy „bardziej immersyjne niż kiedykolwiek” oraz kraina pełna surrealistycznych wrogów.

Raz do roku Malarka budzi się i maluje coś na swym Monolicie. To przeklęta liczba. Każdy w tym wieku zmienia się w dym i znika. Z roku na rok liczb jest mniej i więcej nas zostaje usuniętych. Jutro się przebudzi i namaluje „33”. Jutro my wyruszymy w naszą ostatnią misję – zniszczymy Malarkę, aby już nigdy więcej nie namalowała śmierci. Jesteśmy Ekspedycją 33. – czytamy w opisie gry.