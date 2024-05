City-builder w sowieckich realiach opuszcza wczesny dostęp. Wkrótce premiera wersji 1.0

Workers & Resources: Soviet Republic zdążyło już zdobyć całkiem spore grono fanów. Na platformie Valve produkcja została oceniona już ponad 14 tysięcy razy, a aż 92% wszystkich recenzji pozytywnie opisuje tytuł studia 3Division. Gra osadzona w sowieckich realiach znajduje się w fazie wczesnego dostępu na Steamie od 2019 roku, jednak już wkrótce się to zmieni – otrzymaliśmy bowiem datę premiery pełnej wersji.

W ostatnim czasie pojawiło się sporo dobrych wieści dla miłośników city-builderów. Gracze mogą między innymi sprawdzać wersję demonstracyjną produkcji, która pozwoli wybudować własne Night City , a także cieszyć się inspirowanym The Settlers dziełem studia Grenaa Games . Na platformie Steam od kilku lat w fazie wczesnego dostępu znajduje się również Workers & Resources: Soviet Republic, które właśnie otrzymało datę premiery pełnej wersji.

Jak informują na platformie Valve twórcy Workers & Resources: Soviet Republic, już 20 czerwca 2024 roku tytuł zadebiutuje na rynku w wersji 1.0. Wraz ze wspomnianym ogłoszeniem do sieci trafił również nowy trailer, który prezentuje czekające na graczy atrakcje.

Co jednak najciekawsze, Workers & Resources: Soviet Republic przenosi nas do sowieckich realiów. City-builder pozwala szczegółowo zarządzać poszczególnymi elementami administracji i finansów, a zarządzając krajem, można korzystać zarówno z rubli, jak i dolarów. Dodatkowo każdy obiekt – droga, most, budynki mieszkalne czy fabryki – wznoszone są od podstaw.

Przekształć zubożałą sowiecką republikę w supermocarstwo w grze typu city builder z symulacją globalnej gospodarki, uwzględniającą takie elementy jak łańcuchy produkcyjne, edukacja i przestępczość, tworzenie miejsc pracy i wpływanie na lojalność polityczną mieszkańców. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.

Na zakończenie przypomnijmy więc raz jeszcze, że Workers & Resources: Soviet Republic zadebiutuje na rynku w pełnej wersji już 20 czerwca 2024 roku. Gra dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych.