City-builder inspirowany The Settlers niebawem opuści wczesny dostęp. Fabledom w baśniowym świecie

Produkcja inspirowana The Settlers oraz Kingdoms and Castles zmierza na rynek w wersji 1.0.

Od kwietnia 2023 roku we wczesnym dostępie znajdował się ciekawy, relaksujący city-builder osadzony w baśniowym świecie. Niebawem produkcja opuści jednak fazę Early Access i już wkrótce gracze będą mogli cieszyć się pełną wersją gry. Fabledom, bo o tym tytule mowa, inspirowany jest grami takimi jak The Settlers oraz Kingdoms and Castles.