Ostatnie miesiące rozwoju gry Cities: Skylines. Lista dodatków

Przedstawiciele studia Colossal Order ujawnili plany rozwoju na ostatnie miesiące . Wszystko wskazuje na to, że społeczność doczeka się sporej ilości mniejszych dodatków, co pokazano także na poniższym zwiastunie.

Oprócz tego pojawią się DLC dodające nowe stacje radiowe: 80’s Movies Tunes, Pop-Punk Radio i JADIA Radio (Just Another Day In Africa).

Druga fala nastąpi w maju i również przyniesie trzy Content Creator Packs. W tym przypadku będą to:

Industrial Evolution;

Railroads of Japan;

Brooklyn & Queens.

Do tego dojdą dwie stacje radiowe: Piano Tunes i 90’s Pop Radio Station.

Co ciekawe, deweloperzy planują wydać mniejszy dodatek – również w maju. Na ten moment nie ujawniono jednak żadnych szczegółów oprócz hasła Vacation with Us, co sugeruje tematykę skoncentrowaną na wakacyjnych klimatach.