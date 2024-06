Cities Skylines 2 doczeka się istotnych zmian. „Ekonomia 2.0” niebawem trafi do city-buildera

Ubiegłoroczna premiera Cities Skylines 2 zdecydowanie nie należała do najbardziej udanych. Problemy z wydajnością czy długie oczekiwanie na narzędzia dla moderów nie wpłynęły w pozytywny sposób na odbiór gry. W ostatnim czasie pojawiły się jednak pierwsze oznaki tego, że city-builder może powoli wychodzić na prostą , a teraz deweloperzy zapowiadają naprawdę istotne zmiany, które rzeczywiście mogą odmienić oblicze produkcji.

Cities Skylines 2 otrzyma aktualizację o nazwie „Ekonomia 2.0”

Na oficjalnej stronie Colossal Order ukazał się nowy komunikat dotyczący Cities Skylines 2. Tym razem deweloperzy postanowili przybliżyć aktualizację „Ekonomia 2.0”, która ma trafić do gry w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Jak zauważają twórcy, jednym z elementów, które nie przypadły do gustu graczom była właśnie symulacja ekonomiczna, która została przez zespół w istotny sposób przebudowana.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, studio dążyło do sytuacji, w której miłośnicy gry będą mogli „dokonywać bardziej znaczących wyborów i mieć większą kontrolę nad różnymi aspektami rozgrywki”. Jedną z ważniejszych zmian, która zmierza do Cities Skylines 2 jest usunięcie dotacji rządowych, co ma uczynić zarządzanie gospodarką nie tylko bardziej wymagającym, ale również przejrzystym.