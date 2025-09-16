Cillian Murphy zaskoczył fanów jako DJ. Aktor zagrał set na festiwalu w Cork

Cillian Murphy, gwiazda Oppenheimera i Peaky Blinders, dał niespodziewany występ za konsolą DJ-ską podczas festiwalu Sounds From A Safe Harbour w Cork. Aktor, który współtworzy program artystyczny tego wydarzenia, pojawił się na scenie klubu The Pav w sobotę, 13 września, gdzie zabawiał tłum swoim setem muzycznym.

Cillian Murphy wcielił się w DJ’a i zagrał set dla fanów

Cilian Murphy znany jest głównie z ról filmowych, ale aktor od młodości związany jest także z muzyką. Jego były nauczyciel gry na gitarze wspominał niedawno, że przyszły aktor grał w nastoletnim zespole przypominającym brzmieniem Fontaines D.C. i U2. Jak się okazuje, Cillian Murphy lubi także muzykę elektroniczną, co można było zobaczyć na krótkich nagraniach sprzed około 12 lat. Podczas festiwalu w irlandzkim Cork, nagrano fragmenty występu aktora. Jedno z nich możecie zobaczyć na Instagramie, natomiast drugi poniżej.