Zaloguj się lub Zarejestruj

Cillian Murphy zaskoczył fanów jako DJ. Aktor zagrał set na festiwalu w Cork

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/16 15:30
0
0

Gwiazda Hollywood Cillian Murphy, wcielił się w DJ’a i wystąpił gościnnie na festiwalu Sound From A Safe Harbour Cork.

Cillian Murphy, gwiazda Oppenheimera i Peaky Blinders, dał niespodziewany występ za konsolą DJ-ską podczas festiwalu Sounds From A Safe Harbour w Cork. Aktor, który współtworzy program artystyczny tego wydarzenia, pojawił się na scenie klubu The Pav w sobotę, 13 września, gdzie zabawiał tłum swoim setem muzycznym.

Cillian Murphy
Cillian Murphy

Cillian Murphy wcielił się w DJ’a i zagrał set dla fanów

Cilian Murphy znany jest głównie z ról filmowych, ale aktor od młodości związany jest także z muzyką. Jego były nauczyciel gry na gitarze wspominał niedawno, że przyszły aktor grał w nastoletnim zespole przypominającym brzmieniem Fontaines D.C. i U2. Jak się okazuje, Cillian Murphy lubi także muzykę elektroniczną, co można było zobaczyć na krótkich nagraniach sprzed około 12 lat. Podczas festiwalu w irlandzkim Cork, nagrano fragmenty występu aktora. Jedno z nich możecie zobaczyć na Instagramie, natomiast drugi poniżej.

Nie udało się wczytać ramki mediów.

Występ w Cork zbiegł się z okresem wzmożonej aktywności Murphiego. Aktor promuje obecnie nowy dramat Netfliksa Steve, a także przygotowuje się do premiery filmowego spin-offu Peaky Blinders zatytułowanego The Immortal Man, którego debiut kinowy planowany jest na przełom 2025 i 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Ostatnio Murphy musiał zdementować pogłoski, jakoby miał wcielić się w lorda Voldemorta w nadchodzącej serialowej adaptacji Harry’ego Pottera:

Nie, moje dzieci pokazują mi czasem takie rzeczy, ale naprawdę nic o tym nie wiem. Poza tym niezwykle trudno jest zastąpić Ralpha Fiennesa, to absolutna legenda aktorstwa. Powodzenia temu, kto podejmie się tego zadania”

Aktor żartował również niedawno, że odczuwa wręcz “ulgę związaną z FOMO”, gdy usłyszał o nowym widowisku Christophera Nolana, The Odyssey, w którym nie bierze udziału.

Źródło:https://www.nme.com/news/film/cillian-murphy-performs-surprise-dj-set-at-cork-music-festival-3892846

Tagi:

Muzyka
muzyka
popkultura
aktorzy
aktor
koncert
DJ
Cillian Murphy
muzyka elektroniczna
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112