CI Games pracuje nad projektem Scorpio – strzelanką PvE dla wielu graczy

Jedną z niespodzianek tegorocznego Gamescom Opening Night Live była zapowiedź The Lords of the Fallen. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyny projekt rozwijany obecnie przez CI Games. Firma przedstawiła bowiem zaktualizowaną strategię działa na najbliższe lata, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że w produkcji znajduje się m.in. projekt Scorpio.

CI Games przedstawia zaktualizowaną strategię na najbliższe lata

Zgodnie z przekazanymi informacjami, wspomniany tytuł będzie taktyczną strzelanką PvE dla wielu graczy. Za produkcję odpowiedzialne jest studio Underdog, które „zajmie się przygotowaniem rozgrywki i rozwiązań gry jako usługi”. Niestety na kolejne szczegóły dotyczące projektu Scorpio będziemy musieli nieco poczekać.



CI Games zapowiada również, że „kolejnym filarem nowej strategii” będą gry action-RPG. Firma widzi bowiem spory potencjał we wspomnianym gatunku, dlatego wewnętrzne studio Hexworks będzie w przyszłości tworzyć kolejne tego typu produkcje. Oprócz nadchodzącego The Lords of the Fallen na rynku w latach 2025-2026 ma zadebiutować także tajemnicze Project III.



Firma CI Games podkreśliła także, że w zaktualizowanej strategii niezmienna pozostaje rola United Label, które nadal ma skupiać się na „silnych IP” oraz wydawaniu od jednej do trzech gier rocznie.