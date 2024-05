Chuck Norris wraca w nowym akcyjniaku. 84-letni aktor wystąpił w Agent Recon

Chuck Norris to absolutna legenda kina akcji, którą ostatnim razem w filmie widzieliśmy w Niezniszczalnych 2 z 2012 roku. Aktor miał okazję zagrać niewielką rolę w serialu Hawaii 5.0 w 2020 roku, ale od tego czasu korzystał z uroków emerytury. Najwidoczniej brak występów przed kamerą nie służy Norrisowi i postanowił powrócić do aktorstwa w najnowszym akcyjniaku sci-fi zatytułowanym Agent Recon. Niskobudżetowa produkcja właśnie zyskała pierwszy zwiastun, który wygląda całkiem obiecująco dla fanów aktora.

Film kosztował zaledwie 7 mln dolarów, co jest niewielkim budżetem jak na akcyjniak. Za reżyserię odpowiada Derek Ting, dla którego jest to debiutancki projekt. Co ciekawe, w produkcję filmu zaangażowany był Dakota Norris, syn aktora, który odpowiadał za choreografię walk, w tym również swojego ojca.

Historia opowiada o tajnej wojskowej grupie zadaniowej, która śledzi tajemnicze zaburzenie energetyczne w tajnej bazie w Nowym Meksyku, podejrzanej o eksperymentowanie z obcą technologią. Na miejscu zespół napotyka nieznaną istotę o niezwykłej sile i szybkości oraz zdolności kontrolowania armii bezmyślnych wojowników. Trójka bohaterów musi walczyć z niepowstrzymanymi hordami, aby zapobiec upadkowi ludzkości.