Chrono Odyssey z terminem testów beta na PC. Nowy zwiastun zaprasza do wzięcia udziału w testach

W ramach czerwcowej bety udostępnione zostaną kluczowe elementy nadchodzącej pełnej wersji gry. Uczestnicy testów będą mieli okazję przetestować system walki oparty na manipulacji czasem, a także sprawdzą trzy z sześciu docelowych klas. Wśród nich znajdą się Swordsman, Ranger oraz Berserker.

Ta zamknięta beta to nasze zaproszenie dla graczy z całego świata, by wspólnie kształtować przyszłość tego ambitnego projektu. Nie możemy się doczekać, by zagrać razem z wami, przeżyć tę historię i poznać wasze opinie na temat naszej gry.