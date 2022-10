Christian Bale chce zagrać w Gwiezdnych wojnach. Ma jednak jeden warunek

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że Christian Bale będzie jednym z tych nielicznych aktorów, których nigdy nie zobaczymy w popularnej franczyzie. Nieoczekiwanie gwiazdor został obsadzony w roli Gorra Rzeźnika Bogów w Thor: miłość i grom, za którą to rolę otrzymał wiele pochwał od widzów. Teraz Christian Bale ujawnił, że spełniłby życzenie swojego dziecka i zagrałby w Gwiezdnych wojnach. Aktor przyznał, że dołączyłby do franczyzy, gdyby producenci filmu spełnili jego jeden warunek.

Okazuje się, że Bale chciałby wcielić się w pechowego szturmowca, który w Nowej nadziei uderzył głową o górną framugę rozsuwanych drzwi na Gwieździe Śmierci. Nagranie z pomyłki podczas produkcji filmu, która trafiła do ostatecznej wersji filmu, przed kilkoma laty stała się memem. Najwidoczniej Bale jest wielkim fanem tej anonimowej postaci i jeżeli miałby kogokolwiek zagrać, to właśnie tego imperialnego szturmowca.

Wszystko, czego kiedykolwiek chciałem w Gwiezdnych wojnach, to być w stroju szturmowca i uderzyć głową w drzwi lub coś innego, podczas przechodzenia przez nie. Prawdziwi fani, którzy wiele razy oglądali Gwiezdne wojny, zawsze wiedzieli o tej jednej scenie, w której szturmowiec uderza głową w drzwi, gdy przechodzi. Chciałem być tym facetem. To byłoby to. Jeśli jednak byłaby szansa zagrać kogoś innego, to byłoby to coś niezwykłego. Nadal mam figurki z czasów, gdy byłem mały. Znam bardzo dobrze Kathy Kennedy, ponieważ pracowała ze Spielbergiem, gdy kręciliśmy Imperium Słońca, a teraz prowadzi uniwersum Gwiezdnych wojen.

Christian Bale nie byłby pierwszą gwiazdą w roli szturmowca

Christian Bale jest zbyt znanym aktorem, aby Lucasfilm wykorzystało go do mało znaczącej roli w jednej z przyszłych produkcji z Gwiezdnych wojen. Mimo to w serii nie było jeszcze historii poświęconej zwykłemu szturmowcowi, więc kto wie, może wypowiedź aktora skusi studio do rozważenia takiej propozycji. Nie byłby to pierwszy raz, gdy tak duża gwiazda wcielała się w szturmowca. W Przebudzeniu Mocy Daniel Craig zaliczył niewielkie cameo, podobnie jak Tom Hardy w Ostatnim Jedi, lecz jego występ został wycięty z ostatecznej wersji filmu.