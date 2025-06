Chris Avellone wraca do branży gier. I od razu zapowiedział nowe mroczne fantasy RPG

Chris Avellone, uznany scenarzysta i projektant gier RPG, powraca do pracy w branży po kontrowersjach, które na kilka lat odsunęły go od dużych projektów. Twórca Planescape: Torment i Fallout: New Vegas dołączył do Republic Games, nowego studia założonego w 2024 roku przez byłego głównego scenarzystę Quantic Dream, Adama Williamsa.

Chris Avellone tworzy nowe mroczne fantasy RPG wraz z byłym scenarzystą Quantic Dream