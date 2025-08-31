Zaloguj się lub Zarejestruj

Chińska gwiazda R&B z nowym singlem po angielsku. Tia Ray prezentuje utwór "Phone"

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/31 08:00
0
0

Zaprezentowany utwór jest przedsmakiem debiutanckiego albumu artystki w języku angielskim.

Chińska gwiazda R&B i soulu, Tia Ray, wypuściła w piątek (29 sierpnia) swój nowy anglojęzyczny singiel “Phone”, który trafił na globalne platformy streamingowe. Utwór zapowiada jej długo wyczekiwany, debiutancki album w języku angielskim.

Tia Ray
Tia Ray

Tia Ray prezentuje pierwszy anglojęzyczny utwór

Artystka, znana z potężnego głosu i wizjonerskiego podejścia do muzyki, pracowała nad albumem ponad trzy lata. Płyta ma ukazać jej pełne, zróżnicowane brzmienie i jeszcze bardziej odważną, nowatorską wizję artystyczną.

Singiel “Phone” powstał we współpracy z międzynarodowym zespołem producentów i autorów, w tym nominowanymi do Grammy Antonio Dixonem i Tiarą Thomas. Piosenka łączy charakterystyczne dla Tia Ray neo-soulowe brzmienie z mocnym przesłaniem, a mianowicie zachęca kobiety, by kochały odważnie, nie zapominając przy tym o własnej ochronie emocjonalnej. Głęboki, lekko chropowaty wokal artystki nadaje utworowi intensywny, nieco niebezpieczny klimat.

Od ponad dekady Tia Ray gromadzi wierne grono fanów w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej, którzy pokochali jej unikalną energię i eksperymentalne podejście do muzyki. W związku z tym premiera anglojęzycznego albumu wywołuje duże emocje zarówno wśród słuchaczy, jak i branży muzycznej. Artystka wypowiedziała się ostatnio na temat nadchodzącej płyty:

Ten album to mój najbardziej osobisty projekt. Chcę przesuwać granice i sprawdzać, ile gatunków mogę ze sobą połączyć.

GramTV przedstawia:

“Phone” jest już dostępny na wszystkich głównych platformach, między innymi QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music, Apple Music, Spotify i KKBOX. Krytycy chwalą utwór za dojrzałe brzmienie i wysoką jakość produkcji, określając go jako “wyrafinowany, miejski album z Chin, wyniesiony na światowy poziom dzięki perfekcyjnej popowej realizacji”.

Posłuchaj nowego utworu “Phone”:

Źródło:https://www.billboard.com/music/music-news/tia-ray-phone-english-single-1236055199

