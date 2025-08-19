Chińczycy wydadzą kolejny hit? Nowy soulslike przypomina Black Myth Wukong

Twórcy z Szanghaju stawiają na połączenie widowiskowej oprawy graficznej z wymagającym systemem starć. W grze znajdziemy bogaty arsenał broni i przeciwników o zróżnicowanych umiejętnościach – od walczących ludzi, przez potężne smoki, aż po niebezpieczne małpy. To wszystko dopełniają malownicze krajobrazy, które nadają produkcji wyjątkowego klimatu.

Swords of Legends – zwiastun na Opening Night Live

Aurogon Shanghai zapowiada podróż pełną wyzwań i efektownych bitew, gdzie eksploracja i umiejętności bojowe będą odgrywać kluczową rolę. Materiały pokazane podczas wydarzenia sugerują, że Swords of Legends ma szansę stać się kolejnym głośnym tytułem z Chin, nawiązującym do sukcesu Black Myth Wukong.