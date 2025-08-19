Zaloguj się lub Zarejestruj

Chińczycy wydadzą kolejny hit? Nowy soulslike przypomina Black Myth Wukong

Mikołaj Berlik
2025/08/19 20:18
Podczas pre-show Gamescom Opening Night Live zaprezentowano nową produkcję od studia Aurogon Shanghai.

Twórcy z Szanghaju stawiają na połączenie widowiskowej oprawy graficznej z wymagającym systemem starć. W grze znajdziemy bogaty arsenał broni i przeciwników o zróżnicowanych umiejętnościach – od walczących ludzi, przez potężne smoki, aż po niebezpieczne małpy. To wszystko dopełniają malownicze krajobrazy, które nadają produkcji wyjątkowego klimatu.

Swords of Legends – zwiastun na Opening Night Live

Aurogon Shanghai zapowiada podróż pełną wyzwań i efektownych bitew, gdzie eksploracja i umiejętności bojowe będą odgrywać kluczową rolę. Materiały pokazane podczas wydarzenia sugerują, że Swords of Legends ma szansę stać się kolejnym głośnym tytułem z Chin, nawiązującym do sukcesu Black Myth Wukong.

Dzięki efektownej oprawie i obietnicy wymagającej rozgrywki, produkcja już teraz wzbudza duże zainteresowanie. Jeśli Aurogon Shanghai dowiezie jakość znaną z zapowiedzi, końcówka 2025 roku może przynieść kolejny wielki hit z chińskiego rynku gier.

Tagi:

News
zwiastun
gamescom
Chiny
Gamescom Opening Night Live
Gamescom 2025
Mikołaj Berlik
