Children of Morta: Complete Edition za 26 zł w Nintendo eShop

Rogue-lite w klimacie fantasy w niższej cenie do 18 maja.

W sklepie Nintendo pojawiła się interesująca promocja na grę Children of Morta: Complete Edition. Produkcję można obecnie kupić za jedyne 26 zł, co oznacza aż 76% zniżki względem standardowej ceny. Oferta obowiązuje przez ograniczony czas – do 18 maja.

Children of Morta – oferta w Nintendo eShop

Wydanie Children of Morta: Complete Edition zawiera nie tylko podstawową wersję gry, ale również oba dodatki DLC. Children of Morta to połączenie RPG akcji i rogue-lite, w którym gracze kierują członkami rodziny Bergsonów walczącej z narastającą korupcją. Każdy bohater posiada unikalny styl walki, a rozgrywka toczy się na proceduralnie generowanych poziomach. Tytuł został bardzo dobrze przyjęty przez graczy – na platformie Steam może pochwalić się ponad 16 tysiącami opinii, z czego 89 procent okazało się pozytywne.