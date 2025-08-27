Chętni na prezent? Steam oferuje darmową grę

Oferta trwa tylko przez parę dni. Warto się więc pośpieszyć.

Studio Ishtar Games rozpoczęło na Steam promocję ze swoją serią „Dead In”. Z tej okazji udostępniono za darmo pierwszy tytuł z franczyzy, czyli Dead In Bermuda. Przygodową grę możecie zgarnąć na PC w ciągu najbliższych dwóch dni. Warto więc jak najszybciej odebrać darmowy prezent. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej.

Dead In Bermuda to gra survivalowo-zarządcza z elementami RPG i przygodówki, w której prowadzisz ośmioosobową grupę ocalałych z katastrofy lotniczej na tajemniczej wyspie. Przydzielaj zadania swoim ocalałym, zdobywaj doświadczenie i rozwijaj umiejętności przetrwania, badaj i wytwarzaj nowe przedmioty do obozu, eksploruj wyspę w poszukiwaniu zasobów oraz odkrywaj tajemnice starożytnej atlantydzkiej przepowiedni. Kluczowe cechy: Zarządzaj zdrowiem swojej drużyny: mogą umrzeć z głodu, zmęczenia, choroby, obrażeń i depresji, a także z braku wody.

Relacje między postaciami ewoluują! Mogą się kłócić, zaprzyjaźniać, a nawet zakochiwać.

Badaj i twórz przedmioty, aby ulepszać obóz.

Rozbudowany system RPG działający w tle: skuteczność każdej akcji zależy od umiejętności postaci, jej opinii i kondycji.

Eksploracja: 100 obszarów mapy do odkrycia, każdy z własnymi nagrodami… lub pułapkami!

Elementy losowe: mapa, przedmioty, dialogi, umiejętności i cechy postaci zmieniają się w każdej nowej rozgrywce.

Specjalne spotkania w dżungli z elementami typu wybierz własną przygodę.

Łatwo zacząć grać, trudno przetrwać!

Kolejna gra za darmo na Steam

Aby odebrać darmowe Dead In Bermuda, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 29 sierpnia do godziny 10:00 czasu polskiego.