Chętni na jeszcze jeden prezent? Odbierzcie darmową grę na Steam, zanim będzie za późno

Studio Demibug poinformował, że ich wydana w ubiegłym roku gra FurryFury: Smash & Roll wkrótce przestanie być produkcją free-to-play. Wraz z aktualizacją 1.3 i premierą gry na Nintendo Switch, wersje na pozostałe platformy również przejdą na model premium i staną się płatne. Choć rzadko zdarza się, aby darmowa gra stała się po prawie roku od premiery płatna, to deweloperzy wierzą, że tytuł przyciągnie do siebie nowych graczy. Aby jednak dotychczasowi użytkownicy nie stracili dostępu do gry, mogą ją zatrzymać w swojej bibliotece na zawsze.

FurryFury: Smash & Roll za darmo na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem FurryFury: Smash & Roll, to udajcie się pod ten adres. Zgodnie z oficjalnymi informacjami od deweloperów, macie na to czas wyłącznie do najbliższego piątku, 17 lutego, do godziny 14:00 czasu polskiego, po czym gra przejdzie na płatny model dystrybucji. Studio Demibug nie podało, ile gra będzie kosztować po zakończeniu darmowego okresu.