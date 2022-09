Chętni na jeszcze jeden prezent? Na GOG znajdziecie kolejną darmową grę na PC

Na stronie GOG.com znajdziecie jeszcze jeden prezent dla graczy na PC. Sklep tym razem zaoferował za darmo Master of Magic Classic, czyli strategię turową osadzoną w świecie fantasy z 1994 roku. Jak czytamy w opisie na karcie gry, jest to jeden z najpopularniejszych tytułów strategicznych z lat 90-tych. W grze wcielamy się w potężnego czarodzieja, który dowodzi swoimi oddziałami i pokonuje magicznych przeciwników. Po ponad 25 latach gra otrzymała pierwszą oficjalną aktualizacją, w której ulepszono sztuczną inteligencję i oddano ponad 200 zaklęć.

Master of Magic Classic za darmo na GOG.com

Jeżeli jesteście zainteresowani tą produkcją, to Master of Magic Classic odbierzecie w tym miejscu. Promocja jest ograniczona czasowo i zakończy się 2 października do godziny 16:00 czasu polskiego.