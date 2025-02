Chernobylite 2: Exclusion Zone z wersją demo. Eksplorację Strefy Wykluczenia czas zacząć

Zainteresowani muszą jednak przygotować się na pobranie sporej ilości danych. Wersja demonstracyjna Chernobylite 2: Exclusion Zone waży bowiem aż 115 GB. Na szczęście zainteresowani mają sporo czasu na przetestowanie wspomnianej produkcji, ponieważ demo będzie dostępne aż do 3 marca 2025 roku, czyli do momentu zakończenia nadchodzącego Steam Next Fest.

Na koniec warto przypomnieć, że Chernobylite 2: Exclusion Zone zadebiutuje we wczesnym dostępie już 6 marca 2025 roku. Zgodnie premiery pełnej wersji należy spodziewać się 6-10 miesięcy później. Wszystko zależeć będzie bowiem od opinii i sugestii graczy, na których zależy twórcom.