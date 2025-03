Chcecie wejść w Simracing? Z tą promocją macie ku temu bardzo dobrą okazję

W sklepie Proshop, pojawiła się promocja na zestaw simracingowy Moza Racing R3 – Racing Bundle, który oferuje wygodne wejście do świata wirtualnych wyścigów.

Moza to jedna z lepszych marek na rynku simracingowym. Moza Racing R3 - Racing Bundle to zestaw lepszy od popularnych kierownic G29 od Logitecha i T300 od Thrustmaster, a sprzedawany w porównywalnej cenie. Na stronie sklepu Proshop pojawiła się właśnie bardzo dobra promocja na Mozę R3, która jest jedną z bardziej podstawowych opcji tej firmy, ale świetnie nadaje się na początek przygody z wirtualnym ściganiem.

Dlaczego Moza R3? Przede wszystkim, zestaw zawiera bazę z Direct Drive. Wymienione wyżej kierownice działają na paskach, które potrafią po dłuższym użytkowaniu ulec uszkodzeniu. W przypadku Mozy, ten problem został wyeliminowany, poza tym Direct Drive oferuje siłę sprzężenia zwrotnego na poziomie 3.9 Nm, co może nie jest szokującym wynikiem, ale w pełni wystarczającym na początek. Dodatkowo wypinana kierownica pozwala na modyfikację zestawu w przyszłości, a jakość wykonania stoi na solidnym poziomie (dobrej jakości plastik, elementy metalowe, w tym pedały).

Warto jednak zaznaczyć, że Moza R3 jest kompatybilna z PC oraz konsolami Xbox One i Series X! To dość istotna informacja, bowiem jeśli posiadacie PlayStation 4 lub 5, to sprzęt od Sony zwyczajnie tej kierownicy nie wykryje.

Jeśli zatem chcecie dość niskim kosztem spróbować swoich sił w simracingu to jest to bardzo dobra okazja.