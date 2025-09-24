Charlie Puth zdradził, że wszystkie swoje teksty pisze wyłącznie ręcznie. Muzyk gra podczas rozmów

Charlie Puth ujawnił, że wszystkie swoje teksty pisze ręcznie, nigdy nie korzystając z telefonu lub komputera. Jak tłumaczy, używa do tego charakterystycznego długopisu Bic 4-Color Pen, który pozwala mu wyróżniać słowa i frazy kolorami, co z kolei uruchamia różne części jego muzycznej wyobraźni.

Jeśli nie podoba mi się jakiś wers, skreślam go na czerwono. Czerwony oznacza coś złego. Zielony to mój ulubiony kolor, oznacza start, dobrą lirykę.

Piszę teksty ręcznie. Nigdy nie wpisuję ich w telefon czy komputer. Mam wrażenie, że jeśli to zrobię, piosenka przestaje być piosenką, a ona potrzebuje mojego charakteru. To coś mentalnego. Bic produkuje narzędzie, którego używam codziennie do tworzenia muzyki: długopis czterokolorowy. Różne kolory wyzwalają różne części mojego muzycznego umysłu.

Charlie przyznał, że stale nosi ze sobą kilka notatników i długopisów, a także małą klawiaturę. Używa jej nie tylko do komponowania, ale też… w sytuacjach towarzyskich.

Czasem mam wrażenie, że nie potrafię rozmawiać. Jeśli muszę spotkać się z kimś przed występem, siadam za klawiaturą i gram, jednocześnie rozmawiając. Słowa wtedy przychodzą mi łatwiej. To naprawdę pomaga mi się komunikować. Nie wiem, co jest ze mną nie tak.

Charlie Puth potwierdził, że pracuje nad nowym materiałem, choć nie zdradził jeszcze daty premiery: