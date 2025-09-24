Charlie Puth zdradził, że wszystkie swoje teksty pisze wyłącznie ręcznie. Muzyk gra podczas rozmów

Muzyk Charlie Puth ma nietypowy rytuał, który pozwala mu lepiej pracować nad tekstami swoich piosenek.
Charlie Puth ujawnił, że wszystkie swoje teksty pisze ręcznie, nigdy nie korzystając z telefonu lub komputera. Jak tłumaczy, używa do tego charakterystycznego długopisu Bic 4-Color Pen, który pozwala mu wyróżniać słowa i frazy kolorami, co z kolei uruchamia różne części jego muzycznej wyobraźni.
Charlie Puth ma swój rytuał na pisanie tekstów
W rozmowie z The Hollywood Reporter, 33-letni wokalista powiedział:
Piszę teksty ręcznie. Nigdy nie wpisuję ich w telefon czy komputer. Mam wrażenie, że jeśli to zrobię, piosenka przestaje być piosenką, a ona potrzebuje mojego charakteru. To coś mentalnego. Bic produkuje narzędzie, którego używam codziennie do tworzenia muzyki: długopis czterokolorowy. Różne kolory wyzwalają różne części mojego muzycznego umysłu.
Artysta zdradził, że zabiera swój długopis dosłownie wszędzie, w podróże, do samolotu lub w trasy koncertowe:
Jeśli nie podoba mi się jakiś wers, skreślam go na czerwono. Czerwony oznacza coś złego. Zielony to mój ulubiony kolor, oznacza start, dobrą lirykę.
GramTV przedstawia:
Charlie przyznał, że stale nosi ze sobą kilka notatników i długopisów, a także małą klawiaturę. Używa jej nie tylko do komponowania, ale też… w sytuacjach towarzyskich.
Czasem mam wrażenie, że nie potrafię rozmawiać. Jeśli muszę spotkać się z kimś przed występem, siadam za klawiaturą i gram, jednocześnie rozmawiając. Słowa wtedy przychodzą mi łatwiej. To naprawdę pomaga mi się komunikować. Nie wiem, co jest ze mną nie tak.
Charlie Puth potwierdził, że pracuje nad nowym materiałem, choć nie zdradził jeszcze daty premiery:
Jestem podekscytowany muzyką. Nie mogę powiedzieć kiedy, ale planuję wkrótce coś wydać. I kiedy to się ukaże, wiele znaków zapytania zostanie rozwianych. To będą rzeczy, o których dotąd nie śpiewałem. Moje życie jest teraz inne niż 10 lat temu, gdy wyszły “One Call Away” czy “See You Again”. Mam coś do powiedzenia. Inspirują mnie nie tylko dźwięki, ale i całe otoczenie. Mam nadzieję, że będę mógł robić to do końca życia.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!