Charlie Kirk w GTA Online. Rockstar walczy z kontrowersyjnymi misjami graczy

Pod koniec ubiegłego roku deweloperzy z Rockstar Games dodali do GTA Online kreator misji. W przypadku takiej produkcji aż prosiło się o tego typu urozmaicenie zabawy, prawda?

Jak to jednak często bywa, kreatywność graczy niesie za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. W tym wypadku Rockstar został zmuszony, by rozpocząć swoistą pogoń za niepokornymi twórcami, którzy postanowili odtworzyć w grze… scenę zabójstwa, które miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Foto: Gage Skidmore Rockstar walczy z misjami o Charlie’em Kirku To właśnie we wrześniu 2025 prawicowy aktywista polityczny, Charlie Kirk, został śmiertelnie postrzelony w szyję przez zamachowca podczas wystąpienia na Utah Valley University. Jak nietrudno się domyślić, sprawa odbiła się szerokim echem, odciskając swoje piętno na i tak spolaryzowanej opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Co to ma wspólnego z Grand Theft Auto 5?

Sprawa tyczy się wspomnianego już kreatora misji. Za jego pośrednictwem społeczność GTA Online zaczęła odtwarzać zamach na Kirka, tworząc z niego zadanie w grze. Przykład takiej “misji” zaprezentował profil GTA 6 Info, na którego materiale widzimy zadanie “We are Charlie Kirk”, które polega po prostu na tym, by stojąc na dachu budynku strzelić z karabinu snajperskiego w cel znajdując się pod prowizorycznym namiotem. Po eliminacji wskazanej osoby misja kończy się powodzeniem. Rockstar Games has added the term "Charlie Kirk" to the profanity filter in GTA Online after someone created this mission: pic.twitter.com/oEubYl6TG6 — GTA 6 Info (@GTASixInfo) January 12, 2026

GramTV przedstawia:

Rzeczony profil stwierdził również, że w następstwie wysypu tego typu treści Rockstar miał dodać termin “Charlie Kirk” do listy zbanowanych. Sprawę spróbowało zbadać Kotaku. I chociaż serwis ten nie był w stanie w stu procentach stwierdzić, że faktycznie termin zbanowano, to faktem jest, że próba wyszukania go na stronie z misjami graczy na każdej platformie kończy się błędem. Gdy zaś wpiszemy oddzielnie “Charlie” lub “Kirk”, okaże się, że kontrowersyjne zadania zostały już przez deweloperów usunięte. Czy to koniec historii? Wygląda na to, że niekoniecznie, bo społeczność GTA zaczęła zamiennie używać określenia “Charlie Pink”. To oznaczać może dalszą publikację nie do końca chcianej przez Rockstar fanowskiej twórczości.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

