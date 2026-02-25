Presja ma sens. Discord opóźnia wprowadzenie kontrowersyjnej zmiany

Przypomnijmy, że już na początku marca Discord chciał wprowadzić obowiązkową weryfikację wieku . Celem działań miało być zwiększenie bezpieczeństwa nieletnich, niezadowolenie wywołał jednak sposób ustalenia wieku. Nowe zasady miały wymagać albo skanu twarzy, albo przesłania dokumentu tożsamości poprzez partnerów technologicznych. Szybko pojawiły się obawy o bezpieczeństwo wrażliwych danych.

Ale nie tylko, bo rzeczonym partnerem technologicznym miała być firma Persona. Internauci szybko ustalili, że jednym z głównych jej inwestorów jest Peter Thiel, czyli założyciel Palantir. Z kolei to przedsiębiorstwo kojarzone jest ze współpracy z rządowymi agencjami, w tym tą, o której mówi się ostatnio najwięcej, czyli ICE. To tylko wzmogło obawy o to, jak zostaną potem wykorzystane przesłane do Discorda dane.

Wreszcie przedstawiciele platformy zabrali głos. Dziś wiemy już, że do zapowiadanych na marzec zmian nie dojdzie, gdyż podjęto decyzję o ich opóźnieniu. Temat ma powrócić dopiero w drugiej połowie 2026 roku, ale w innej formie. Jednocześnie CTO Discorda, Stanisław Wiszniewski, wyraził zrozumienie dla obaw użytkowników.