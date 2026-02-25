Presja ma sens. Discord opóźnia wprowadzenie kontrowersyjnej zmiany

Wygląda na to, że ogromne niezadowolenie, jakie wywołały nadchodzące zmiany na Discordzie, przyniosło skutek. Przynajmniej tymczasowy.
Wprowadzenie kontrowersyjnej weryfikacji wieku, która miała zostać wprowadzona na platformę, zostało bowiem opóźnione. Na razie jesteśmy bezpieczni.
Weryfikacja wieku dopiero w drugiej połowie 2026 roku
Przypomnijmy, że już na początku marca Discord chciał wprowadzić obowiązkową weryfikację wieku. Celem działań miało być zwiększenie bezpieczeństwa nieletnich, niezadowolenie wywołał jednak sposób ustalenia wieku. Nowe zasady miały wymagać albo skanu twarzy, albo przesłania dokumentu tożsamości poprzez partnerów technologicznych. Szybko pojawiły się obawy o bezpieczeństwo wrażliwych danych.
Ale nie tylko, bo rzeczonym partnerem technologicznym miała być firma Persona. Internauci szybko ustalili, że jednym z głównych jej inwestorów jest Peter Thiel, czyli założyciel Palantir. Z kolei to przedsiębiorstwo kojarzone jest ze współpracy z rządowymi agencjami, w tym tą, o której mówi się ostatnio najwięcej, czyli ICE. To tylko wzmogło obawy o to, jak zostaną potem wykorzystane przesłane do Discorda dane.
Wreszcie przedstawiciele platformy zabrali głos. Dziś wiemy już, że do zapowiadanych na marzec zmian nie dojdzie, gdyż podjęto decyzję o ich opóźnieniu. Temat ma powrócić dopiero w drugiej połowie 2026 roku, ale w innej formie. Jednocześnie CTO Discorda, Stanisław Wiszniewski, wyraził zrozumienie dla obaw użytkowników.
Wielu z was obawia się, że kolejny big tech chce po prostu znaleźć nowy sposób na gromadzenie waszych danych osobistych. Że tworzymy problem, by usprawiedliwić inwazyjne rozwiązania. Rozumiem ten sceptycyzm. Jest on zasłużony nie tylko wobec nas, ale wobec całej branży technologicznej. Ale to nie jest to, co robimy – stwierdził Wiszniewski.
Jednocześnie jednak dyrektor firmy przyznał, iż prośba, by wierzyć Discordowi na słowo jest nierealistyczna. Dlatego platforma zamierza w przyszłości postawić na większą przejrzystość w kwestii intencji, działania całego procesu, ale też w kwestii dostawców usług technologicznych. Tak, by sytuacja z Personą więcej się nie powtórzyła. Zresztą, sam Discord jeszcze przed zamieszaniem miał podobno nie zdecydować się na współpracę z tym przedsiębiorstwem.
Co więc czeka nas w drugiej połowie 2026? Discord zapewnia, że otrzymamy więcej opcji weryfikacji wieku np. poprzez kartę kredytową. Ewentualne szacowane wieku na podstawie zdjęcia miałoby zaś odbywać się wyłącznie na urządzeniu użytkownika. Dodatkowo każdy partner, który będzie brał udział w projekcie, ma zostać dokładnie opisany na stronie internetowej.
Popełniliśmy błędy. Nie będę udawał, że jest inaczej. Wiem, że obecnie bycie większą firmą oznacza, że nasze błędy mają większe konsekwencje i szybciej niszczą zaufanie. Nie oczekuję, że jeden wpis na blogu to naprawi. Na zaufanie zapracowuje się poprzez akcje podejmowane w dłuższym okresie: dotrzymywanie obietnic, branie odpowiedzialności za niespełnione oczekiwania i dawanie klientowi realnej kontroli nad własnym doświadczeniem – podsumował Wiszniewski.