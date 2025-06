Charakterystycznego elementu serii Mass Effect nie zabraknie w piątej części. Twórca gry daje nadzieję fanom

Choć to jedynie drobna wskazówka, jest to jedna z nielicznych informacji, jakie do tej pory ujawniono na temat nadchodzącej odsłony. Wszystko wskazuje jednak na to, że Mass Effect 5 nie zamierza odcinać się od wizualnego dziedzictwa serii.

W ostatnich miesiącach twórcy zdradzili kilka nowych szczegółów o grze. W lutym potwierdzono, że produkcja oficjalnie znajduje się w fazie pre-produkcji. W październiku 2024 roku Mike Gamble ujawnił, że Mass Effect 5 będzie „fotorealistyczne” i że pozostanie wierne tej stylistyce. Zasugerował też, że gra zaoferuje „wiele zakończeń”.