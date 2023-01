Challengers: Drużyna marzeń – nadchodząca premiera od Rebel

Challengers: Drużyna marzeń to gra karciana, która znalazła się w portfolio wydawniczym firmy Rebel. Wydawca postanowił przypomnieć nam o nadciągającej premierze. Tytuł trafi na sklepowe półki już 20 stycznia. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi cechami produkcji.

Challengers: Drużyna marzeń sprawdzi się jako gra familijna

Challengers: Drużyna marzeń to gra karciana, w której pierwsze skrzypce odgrywa mechanika budowania talii. W trakcie partii rozegramy 7 tur, podczas których stoczymy 7 pojedynków z różnymi przeciwnikami. Na przygotowanych przez twórców kartach znajdziemy 70 różnorodnych postaci o unikalnych zdolnościach. Celem zabawy będzie znalezienie najlepszej z możliwych kombinacji, co zagwarantuje nam wygraną.



„Wspierany przez Bardkę Kraken właśnie przechwycił flagę. Przeciwnik zaraz zaatakuje… Przygotuj się na kontratak Nekromantką i Gumową Kaczuszką! Nieoczywiste sojusze są tu na porządku dziennym: zespoły kosmitów, potwory z oceanicznych głębin i inne postacie nie z tej ziemi ramię w ramię dążą do wspólnego celu, jakim jest wygranie największego na świecie turnieju w zdobywanie flagi!” – czytamy w opisie gry.



Poniżej znajdziecie również wideo przygotowane przez wydawcę. Materiał przybliża zasady gry i prezentuje przykładową rozgrywkę. Po więcej praktycznych informacji odsyłamy Was na stronę firmy Rebel.



Challengers: Drużyna marzeń – specyfikacja gry: