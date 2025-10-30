CEO Take-Two o przyszłości GTA: „AI nie potrafi stworzyć dobrej gry”

Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two Interactive, odniósł się do rosnącej roli sztucznej inteligencji w branży gier. Jak podkreślił, technologia ta nie jest w stanie zastąpić ludzkiej kreatywności i nie nadaje się do tworzenia produkcji pokroju Grand Theft Auto.

GTA stworzone przez AI? To nie jest dobry pomysł

W rozmowie z CNBC Zelnick wyraził obawy związane z ochroną własności intelektualnej przy wykorzystaniu AI. Jak zauważył, „jeśli tworzysz własność intelektualną za pomocą sztucznej inteligencji, nie da się jej prawnie chronić”. Dodał również, że nawet bez takich ograniczeń rezultat nie byłby satysfakcjonujący.