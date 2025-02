CEO Microsoftu chciałby tworzyć całe gry, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję. Gry na Xboxa czeka mała rewolucja?

Microsoft chce zmienić sposób tworzenia gier, wykorzystując do tego SI. CEO firmy, potwierdził, że Microsoft poważnie rozważa wprowadzenie SI jako narzędzia do tworzenia przyszłych tytułów Xboxa.

Sztuczna inteligencja już od dawna jest wykorzystywana w grach do zarządzania postaciami sterowanymi komputerowo. Od jakiegoś czasu SI odgrywa także coraz większą rolę w tworzeniu grafiki i innych zasobów, ale to już czasami budzi pewne kontrowersje. Teraz może być jeszcze ciekawiej po tym jak CEO Microsoftu powiedział o swojej wizji, z którą niektóre studia gamingowe niekoniecznie się zgadzają.

CEO Microsoftu chciałby tworzyć nawet całe gry w oparciu o SI

Gigant technologiczny już wcześniej testował różne formy SI na swojej platformie, m.in. w postaci „Virtual Support Agent”, czyli chatbota wspomagającego obsługę klienta. Współpraca z Ninja Theory zaowocowała również narzędziem Muse, które ma ułatwić rozwój gier, o czym pisaliśmy w tym newsie. Co ciekawe, po zaprezentowaniu technologii Muse, podkreślono że jest to narzędzie, które ma jedynie pomóc twórcom w produkcji gier, jednak teraz narracja poszła nieco dalej. CEO Microsoftu, Satya Nadella, określił Muse jako przełomowy moment dla Microsoftu i zapowiedział, że generatywna SI stanie się częścią wielu nadchodzących produkcji. Obecnie, według niego firma nie tylko wykorzysta Muse do wsparcia przy tworzeniu gier, ale także do generowania całych tytułów, a to zapewne wzbudzi niepokój wielu graczy.