CEO Microsoftu chce, aby przestać nazywać AI slopem. Satya Nadella zapowiada przełomowy rok

W nowym wpisie na blogu opublikowanym na własnej stronie internetowej “snscratchpad”, szef giganta z Redmond odniósł się do obecnego etapu rozwoju AI oraz do krytycznego określenia generowanych treści mianem slopu. Zdaniem Nadelli rok 2026 będzie przełomowy dla AI. Jak zaznaczył, choć podobne deklaracje pojawiały się już wcześniej, tym razem sytuacja jest inna.

Musimy odejść od sporów o “slop kontra wyrafinowanie” i wypracować nową równowagę w naszym “modelu umysłu”, uwzględniając fakt, że ludzie korzystają dziś z nowych narzędzi wzmacniających zdolności poznawcze w relacjach z innymi.

W jednym z kluczowych punktów wpisu Nadella zaznaczył, że debata wokół AI powinna wyjść poza uproszczony podział na slop i zaawansowanie technologiczne:

Nadal jesteśmy na początku maratonu. Wiele pozostaje nieprzewidywalne. W obliczu tzw. “model overhang”, gdzie możliwości technologii wyprzedzają naszą zdolność do wykorzystania ich w realnym świecie, wciąż jest wiele rzeczy, które musimy zrobić właściwie.

Tak, kolejny taki rok. Ale ten moment wydaje się odmienny pod kilkoma istotnymi względami. Minęliśmy etap odkrywania i wchodzimy w fazę powszechnej dyfuzji. Zaczynamy odróżniać “spektakl” od “realnej wartości”. Mamy dziś lepsze wyobrażenie o kierunku rozwoju technologii, ale także o trudniejszym i ważniejszym pytaniu: jak kształtować jej wpływ na świat.

Szef Microsoftu zwrócił również uwagę na społeczną odpowiedzialność związaną z wdrażaniem AI. Jego zdaniem kluczowe będą świadome decyzje dotyczące tego, w jaki sposób technologia ta będzie upowszechniana:

Aby AI uzyskała społeczną akceptację, musi przynosić realny, mierzalny wpływ. Wybory dotyczące tego, gdzie skierujemy ograniczone zasoby energii, mocy obliczeniowej i talentów, będą miały znaczenie. To problem społeczno-techniczny, wokół którego musimy zbudować konsensus.

Poparcie Nadelli dla sztucznej inteligencji nie jest zaskoczeniem. W ciągu ostatnich 36 miesięcy Microsoft przeprowadził dziesiątki tysięcy zwolnień, jednocześnie intensyfikując inwestycje w rozwój AI. Obecnie trudno korzystać z ekosystemu firmy bez styczności z tą technologią, a Microsoft Copilot stał się centralnym elementem strategii spółki.

Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok ponownie upłynie pod znakiem sztucznej inteligencji. Jednocześnie na horyzoncie pojawiają się nowe wyzwania, w tym bezprecedensowy wzrost cen pamięci RAM oraz innych komponentów sprzętowych, takich jak procesory graficzne. Rodzi to pytanie, jak daleko firmy technologiczne będą w stanie posunąć ekspansję AI i jaką cenę przyjdzie za to zapłacić użytkownikom...