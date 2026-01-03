Zaloguj się lub Zarejestruj

CEO Microsoftu chce, aby przestać nazywać AI slopem. Satya Nadella zapowiada przełomowy rok

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/03 11:00
Dyrektor generalny Microsoftu, Satya Nadella, zabrał głos w sprawie dalszego rozwoju sztucznej inteligencji.

W nowym wpisie na blogu opublikowanym na własnej stronie internetowej “snscratchpad”, szef giganta z Redmond odniósł się do obecnego etapu rozwoju AI oraz do krytycznego określenia generowanych treści mianem slopu. Zdaniem Nadelli rok 2026 będzie przełomowy dla AI. Jak zaznaczył, choć podobne deklaracje pojawiały się już wcześniej, tym razem sytuacja jest inna.

Satya Nadella
"Nie nazywajcie treści AI slopem”

Według CEO Microsoftu branża AI wyszła już poza fazę początkowych eksperymentów:

Tak, kolejny taki rok. Ale ten moment wydaje się odmienny pod kilkoma istotnymi względami. Minęliśmy etap odkrywania i wchodzimy w fazę powszechnej dyfuzji. Zaczynamy odróżniać “spektakl” od “realnej wartości”. Mamy dziś lepsze wyobrażenie o kierunku rozwoju technologii, ale także o trudniejszym i ważniejszym pytaniu: jak kształtować jej wpływ na świat.

Jednocześnie podkreślił, że rozwój sztucznej inteligencji wciąż znajduje się na wczesnym etapie:

Nadal jesteśmy na początku maratonu. Wiele pozostaje nieprzewidywalne. W obliczu tzw. “model overhang”, gdzie możliwości technologii wyprzedzają naszą zdolność do wykorzystania ich w realnym świecie, wciąż jest wiele rzeczy, które musimy zrobić właściwie.

W jednym z kluczowych punktów wpisu Nadella zaznaczył, że debata wokół AI powinna wyjść poza uproszczony podział na slop i zaawansowanie technologiczne:

Musimy odejść od sporów o “slop kontra wyrafinowanie” i wypracować nową równowagę w naszym “modelu umysłu”, uwzględniając fakt, że ludzie korzystają dziś z nowych narzędzi wzmacniających zdolności poznawcze w relacjach z innymi.

Szef Microsoftu zwrócił również uwagę na społeczną odpowiedzialność związaną z wdrażaniem AI. Jego zdaniem kluczowe będą świadome decyzje dotyczące tego, w jaki sposób technologia ta będzie upowszechniana:

Aby AI uzyskała społeczną akceptację, musi przynosić realny, mierzalny wpływ. Wybory dotyczące tego, gdzie skierujemy ograniczone zasoby energii, mocy obliczeniowej i talentów, będą miały znaczenie. To problem społeczno-techniczny, wokół którego musimy zbudować konsensus.

Poparcie Nadelli dla sztucznej inteligencji nie jest zaskoczeniem. W ciągu ostatnich 36 miesięcy Microsoft przeprowadził dziesiątki tysięcy zwolnień, jednocześnie intensyfikując inwestycje w rozwój AI. Obecnie trudno korzystać z ekosystemu firmy bez styczności z tą technologią, a Microsoft Copilot stał się centralnym elementem strategii spółki.

Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok ponownie upłynie pod znakiem sztucznej inteligencji. Jednocześnie na horyzoncie pojawiają się nowe wyzwania, w tym bezprecedensowy wzrost cen pamięci RAM oraz innych komponentów sprzętowych, takich jak procesory graficzne. Rodzi to pytanie, jak daleko firmy technologiczne będą w stanie posunąć ekspansję AI i jaką cenę przyjdzie za to zapłacić użytkownikom...

FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 12:30

"Kreatywne" AI zawsze będzie slopem bo zachowuje się jak uczeń który musi na ostatnią chwilę napisać wypracowanie z kilku gotowych źródeł ale coś tam lekko zmieniając w słowach żeby wyszło inaczej niż wszyscy, nie musi rozumieć sensu, pisać własnych przemyśleń, wystarczy że jest w temacie i ma odpowiednio dużo słów

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:50

Eh, facet powinien się już zamknąć. 

Nie tak dawno wyszło na to że Windows 11 ma kupę problemów technicznych. Zaraz koło przechwałek że 30% ich kodu powstaje z użyciem AI. 

AI slop nie tyczy się całego AI. AI było używane w branży IT od dawien dawna. Tylko głównie były to wyspecjalizowane modele do specyficznych zadań. 

Teraz byle dureń robi coś z AI a wielu nie rozumie jak to działa, jakie są konsekwencje, na co uważać itp.

Zresztą dobry przykład to Ubisoft. Ubisoft wypuszcza nową grę i co? Kiepskiej jakości obrazki z błędami są na ekranach ładowania. Jak ktoś o to zapytał to przepraszali mówiąc że to przypadek i potem naprawiali. Ale jednak fakt faktem poszły grafiki kiepskiej jakości wyraźnie generowane przez AI. To nowy problem i to jest coś co nazywamy AI slop.

Slop oznacza breje. Syf. AI slop oznacza że do różnych rzeczy dostaje się niskiej jakości breja wygenerowana przez AI co czyni rzeczy gorszymi. 

I to jest prawda. 

Jeżeli nie chce żeby ludzie nazywali to AI slop to niech nie wpychają syfu w swoje produkty. To się nikt nie będzie czepiał. 

Dopiero też na gram był tekst o tym że na ikonach w Battlefield 6 są mankamenty które wyglądają jak AI slop. Np. karabin co miał dwie lufy których nie dało się sensownie wytłumaczyć. Typowy AI slop. Wystarczyło żeby przez chwilę jakiś artysta albo KTOKOLWIEK spojrzał na tę ikonę i dał komuś do poprawy. Albo zregenerował ją aż dostanie coś ładnego. Ale nie - zaakceptowali breję i wylali ją na użytkowników. 

Nie dość że określenie AI slop zostanie to powinno być stosowane bezlitośnie aż się nauczą. 

GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 11:50

Ale to jest slop, to jak mamy to nazywać? Do tego pogarsza to nasze życie w praktycznie każdym aspekcie i nie wnosi nic pozytywnego.




