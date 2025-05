Cenzura i problemy techniczne psują odbiór? Odświeżenie trylogii STALKERA zbiera mieszane opinie

STALKER: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition od GSC Game World nie spotkało się ze zbyt pozytywnym odbiorem.

Nowe wersje klasycznej trylogii – Shadow of Chernobyl, Clear Sky i Call of Pripyat – są już dostępne na Steamie i w formie darmowej aktualizacji dla posiadaczy oryginałów. Niestety, odbiór graczy pozostaje chłodny. Wszystkie trzy tytuły mają obecnie status „mieszanych” recenzji na Steamie, z ocenami wynoszącymi odpowiednio 40%, 41% i 42%.

STALKER powrócił w formie zremasterowanej trylogii, ale debiut STALKER: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition nie obył się bez kontrowersji. Gracze zarzucają twórcom nie tylko pogorszenie jakości grafiki, ale także cenzurę i niepotrzebne zmiany w treści gier.

Do najczęściej zgłaszanych problemów należy renderowanie gry w niższej rozdzielczości i późniejsze skalowanie, co skutkuje rozmazanym, nieczytelnym obrazem. Choć błąd nie występuje u wszystkich, to wystarczająco wiele osób zauważyło ten problem, by wpłynęło to na ogólną ocenę.

Oprócz kwestii technicznych gracze STALKER: Legends of the Zone Trilogy w nowym wydaniu krytykują decyzję o usunięciu wszystkich nawiązań do Rosji i ZSRR. Z gier zniknęły m.in. rosyjskie dialogi, ruble, posągi i oznaczenia. Choć decyzja ta wynika z politycznego stanowiska GSC Game World wobec agresji Rosji na Ukrainę, wielu graczy uważa, że całkowite usunięcie tych elementów psuje klimat i spójność świata gry.

Zdaniem części społeczności STALKER: Legends of the Zone Trilogy lepszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie niektórych treści nowymi, zamiast całkowitego ich wycięcia. W efekcie wielu graczy decyduje się na powrót do oryginalnych wersji z modami, które poprawiają grafikę i pozostawiają niezmieniony charakter gier.