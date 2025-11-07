Zaloguj się lub Zarejestruj

CD Projekt RED u Hideo Kojimy. Fani liczą na nową współpracę

Mikołaj Berlik
2025/11/07 11:00
0
0

Spotkanie twórców Cyberpunka 2077 i Death Stranding ponownie rozbudziło nadzieje na wyjątkową współpracę.

Hideo Kojima podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciami ze spotkania z przedstawicielami CD Projekt RED. Choć Japończyk nie ujawnił celu wizyty, fani od razu zaczęli snuć teorie o potencjalnej współpracy między Kojima Productions a polskim studiem.

CD Projekt RED u Hideo Kojimy. Fani liczą na nową współpracę

CD Projekt RED u Hideo Kojimy – nowy projekt na horyzoncie?

Twórca Metal Gear Solid i Death Stranding od lat utrzymuje bliskie kontakty z największymi firmami z branży. Kojima często publikuje zdjęcia z wizyt gości w swojej siedzibie w Tokio, ale obecność ekipy CD Projekt RED przyciągnęła wyjątkową uwagę.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Nie jest to bowiem ich pierwsze spotkanie – Kojima miał już cameo w Cyberpunku 2077, a jego postać pojawiła się w jednym z klubów Night City. Co więcej, właśnie w tym uniwersum Japończyk zapowiedział swój kolejny projekt. Nic dziwnego, że gracze zastanawiają się, czy tym razem nie dojdzie do pełnoprawnej współpracy.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

Niektórzy fani spekulują, że Hideo Kojima mógłby wziąć udział w produkcji Wiedźmina 4 – choć na razie to tylko domysły.

Tagi:

News
CD Projekt RED
CD Projekt
Hideo Kojima
polskie studia
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112