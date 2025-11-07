CD Projekt RED u Hideo Kojimy. Fani liczą na nową współpracę

Hideo Kojima podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciami ze spotkania z przedstawicielami CD Projekt RED. Choć Japończyk nie ujawnił celu wizyty, fani od razu zaczęli snuć teorie o potencjalnej współpracy między Kojima Productions a polskim studiem.

CD Projekt RED u Hideo Kojimy – nowy projekt na horyzoncie?

Twórca Metal Gear Solid i Death Stranding od lat utrzymuje bliskie kontakty z największymi firmami z branży. Kojima często publikuje zdjęcia z wizyt gości w swojej siedzibie w Tokio, ale obecność ekipy CD Projekt RED przyciągnęła wyjątkową uwagę.

